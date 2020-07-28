對號入座│天蠍女床上功夫最好？　麥可怡：會畀佢獲得高階享受！

以12星座和西洋玄學位主題的ViuTV節目《對號入座》，過去同大家討論愛情、金錢等方面，在最新一集跟大家探討性這個話題，更揭開那個星座最「好性」及床上功夫最好！

由林二汶和塔羅師Jan Jan主持的ViuTV全新節目《對號入座》以十二星座為主題。（影片截圖）

火象星座特別好色 雙魚易陷入只有性愛的狀態

在星座當中分了男女，而女士方面火象星座確實是特別好色。火象的女士有無窮無盡的精力，亦非常需要抒發情感和精力，在性方面比較多要求和需要。

另外由於雙魚女愛靠第六感取判斷愛情，故容易陷入只做愛不戀愛的狀態。至於星座床上技巧最好的就是天蠍女，而麥可怡（Krince）就表示天蠍女發揮到獅子山精神，將肯捱肯搏發揮到極致。

她透露中學未畢業就不容許自己發生性行為，當時的男友年紀比自己大，所以會盡量在前戲方面滿足對方：「既然我畀佢進入，咁我就畀佢喺進入之前嘅嘢獲得高階啲嘅享受，會好努力磨練。」

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而被譽為「死魚星座」的處女座代表Sze Long就表示只要沖好涼、刷好牙、換好衫上床就可以。而Jan Jan就表示處女座要求很高，經常諸多挑剔，所以有很多處女座的人都會因為潔癖而影響性生活的問題而求醫。另外，塔羅師Jan Jan在節目中跟大家用塔羅牌測出閣下的性愛沉溺指數，點擊下圖看結果：