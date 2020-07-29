【Cursed】上架穩佔Netflix排行榜亞軍　視覺效果更勝《獵魔士》

現年24歲的嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford）憑人氣劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）一炮而紅，成為荷里活新寵。今次再度擔正奇幻劇《天命之咒》（Cursed），飾演湖中女巫令人眼前一亮。劇集從另一角度重新演繹亞瑟王傳奇，是繼《獵魔士》後另一奇幻鉅作，加上以下三大看點，相信一定能滿足一眾劇迷！

《天命之咒》在17日於Netflix上架。（Netflix圖片）

《天命之咒》7月17日於Netflix上架後，一直穩佔香港區點播排行榜的第二位。劇集改編自《無敵貓劍俠》編劇Thomas Wheeler撰寫、《罪惡城》和《夜魔俠》Frank Miller繪畫的圖像小說。

劇情主要講述擁有強大力量的少女Nimue（Katherine Langford飾）受母親臨終前委託，將王者之劍交給魔法師Merlin。在護送王者之劍的途中認識了未來的亞瑟王，兩人合力對付追她她的紅袍聖騎士，更發展出一段愛情故事。

以全新角度演繹亞瑟王傳說

湖中女巫Nimue是英格蘭神話，傳說中在魔法師Merlin的請求下，湖中妖女將王者之劍賜予亞瑟王。雖然亞瑟王與圓桌武士的故事已經多次拍成電影和劇集，不過《天命之咒》在亞瑟王傳說原有的基礎下，以Nimue的角度出發，讓她變成擁有強大魔法的女戰士，亦是王者之劍所挑選的主人，這個題材前所未見，絕對能勾起劇迷的興趣。

美術設計和視覺效果比《獵魔士》更夢幻

《天命之咒》跟《獵魔士》同樣設定在中古世紀，亦以魔幻精靈為主題。劇集雖然沒有後者的史詩式的磅礴氣勢，但奇幻傳說的仙境卻打造得美如仙境。當中的美術和視覺效果都創作的非常夢幻和華麗，加上轉場景得繪畫風格極具特色，在煲劇的同時能夠欣賞到這些視覺效果，能增添樂趣。

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將芭蕾舞融合泰拳 打出新招式

劇中有不少打鬥場面，主角Nimue都經常騎馬揮劍擊退敵人，但更加值得留意的是另一冷學殺手角色「泣憎」（The Weeping Monk）的特別武功。飾演該角色的Daniel Sharman接受傳媒訪問時透露，為了協助角色建立更多層次的性格，便試着將芭蕾舞融合泰拳，讓強烈的致命動作帶有優雅的感覺。