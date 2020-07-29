【九五至尊】後唔再播陳年舊劇　改播《使徒2》傳同林峯有關?

17年前的經典劇集《九五至尊》週三深宵迎來大結局，TVB宣布週四開始將會開始播放《使徒行者2》之後會再播《使徒行者1》。深宵時段一直是重播舊片的時段，現在突然迎來兩套近年結束的劇集，令人不禁思疑，據聞此舉動是有特別原因，還要和林峯有關.....

馬明同林峯都好靚仔。（網絡圖片·）

不少網友都感到奇怪，這個深宵時段為何會重播一套三年前作品，還要播第二部?其實就是要為《使徒行者3》鋪路，林峯自從拍攝完《使徒行者》後，離開了TVB加盟了英皇，還記得當年他憑《使》劇爆seed一角，人氣爆燈,當時大家都覺得他有機會一嘗視帝滋味，但最後輸了給《忠奸人》的郭晉安，上年8月宣布回歸拍《使徒行者3》，他接受訪問時大呼回娘家拍劇好開心滿足，相信有力再度挑戰視帝。

《使徒行者3》上年9月開始拍攝，今次更同內地合作。

《使徒行者》當年一出已被網友封為神劇，更再帶起卧底熱潮。

《使徒行者2》奸角換上陳豪，林峯阿佘亦沒有份演出，吸引力的確爭少少。（TVB圖片）

而TVB利用深宵劇再為新劇造勢，這招經常出現，最近例子就是《法證先鋒IV》，播放前先在深宵時段重播三輯，令觀眾重拾記憶，所以今次播完《九五至尊》之後，再播《使徒行者2》，之後再播《使徒行者》，然後就會在21:30時段播林峯回巢劇《使徒行者3》時間剛好是9月中、10月頭，正值TVB台慶劇月份，TVB為林峯搭這個棚，可算是精心部署，林峯要做視帝今次可以說是有絶美的時機。

林峯咁多年來都係咁chok。（網絡圖片）

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