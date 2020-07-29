馮盈盈撐殺妻教授係好男人惹炮轟　解釋自己只是講出網民睇法

日前播出的《#後生仔傾吓偈》「噩夢星期一」以轟動全港的大學教授殺妻案為題，節目中， 陸浩明問到如果大學教授因為經濟原因在未與太太離婚的情況下，發展一段婚外情，問一眾後生仔能唔能夠接受。馮盈盈 (Crystal) 竟理直氣壯表示無問題：「open relationship嘛，我覺得佢哋反而幾有責任心、承擔。男嘅本身外面有其他人，已經想提出離婚，但最後因子女關係，而覺得要肩負起爸爸責任、維持呢頭家，佢簡直係犧牲小我，完成大我。」又指大學教授本可一走了之，但他選擇照顧家人，說到最後也忍不住尷尬一笑。她更表示：「佢想爭返啲仔女，咪係顧家好男人囉。」此番言論不禁令人嘩然，亦惹來一班網民的炮轟，指她亂說話以及顛倒是非黑白。

Crystal竟然話殺妻教授係好男人。(節目截圖)

對於網民的負評，Crystal以短訊回覆《香港01》表示：「首先，我喺節目中以及我本人都沒有認同殺人這行為。在節目上半部，我亦有強調案中事主犯下了嚴重罪行。其實我哋節目宗旨係將社會唔同人士嘅想法同觀念反映出來。我喺資料搜集時，見到有網民對感情有如此想法，所以喺討論現代男女相處， 我被安排嘅角色就係將網民提出過的愛情觀加入節目中，令大家從更多角度討論，而不是只有單一立場同意見 ，觀眾都可以從中作批判性思考。如果令大家覺得有混淆同誤會，我下次會講明『有網民在網上曾經提出過以下意見』多謝大家。」

佢話只係講出網民的睇法。(馮盈盈ig)