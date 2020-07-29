周揚青出擊破復合傳聞　羅志祥微博怒發聲明擬追究：絕不姑息！

40歲的台灣樂壇天王羅志祥（小豬）早前被31歲的內地網紅舊愛周揚青（Grace）爆出兩人拍拖期間多次背著女方進行「多人運動」，以及出軌旗下藝人簡愷樂之後，形象插水頓變落水狗，不但丟失多個代言和節目，更要面臨天價賠償。早前又傳出兩人復合消息，周揚青怒闢謠言後，深潛多日的小豬今日（29/7）終於上水，在微博發聲明指有人惡意捏造損害小豬的名譽，或會採取法律行動。

小豬周揚青都曾經恩愛，可惜男方鍾意眾樂樂，鍾情於多人運動。（羅志祥Facebook）

多月前周揚青發現小豬除了與旗下藝人簡愷樂出軌之外，更於兩人拍拖期間多次背著女方不眠不休地進行「多人運動」，遂年初飛甩小豬，更公開怒爆其荒唐事，台灣舞王頓變落水狗，更被冠以「渣男」之稱。5月小豬在微博上載了一篇《男孩女孩》，被網友嘲笑「40歲仍自稱男孩」後就深潛至今，僅不時發放數張打籃球，做運動的照片。反觀周揚青生活就多姿多彩，常與好友落Club大蒲特蒲。

近日周揚青與小豬好友三兒合照。（網絡圖片）

三兒同小豬friend到爆。（網絡圖片）

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羅志祥貼律師信：不斷有人惡意捏造虛假訊息！

近日又傳出兩人復合消息，有眼利網友發現周揚青突然曬出一張與羅志祥死黨三兒（李健）攬頭攬頸的合照，不但被傳兩人要復合，更被三兒粉絲怒插她拉埋偶像落水。周揚青立即闢謠，22日在好友的貼文中霸氣留言：「所以還要啥男友，有姐妹就夠。」，間接透露自己還是單身狀態；更上載多張照片力證是三兒自動要求合照。

羅志祥今次興咗，決定出聲明指有機會告造謠網友。（羅志祥工作室微博圖片）

不但上水仲出曬聲明。（羅志祥工作室微博圖片）

羅志祥今日就終於蒲頭，在微博發出聲明，指「網絡不是法外之地，對侵權行為必將嚴懲，絕不姑息！」；更附上中國律師事務所的信件，指「近期不斷有人惡意捏造並大肆發佈有關羅志祥先生及其他人士的虛假訊息，已造成嚴重負面影響。」，表示可能會採取法律行動。

小豬有排受，看來大部分網友都唔撐佢。（微博圖片）

但似乎風向仍然不站在羅志祥一邊。有網友留言指，「現在的粉絲居然還有人幫羅說話，關鍵還是女的真服了，就不能換一個三觀正一點的藝人喜歡？」，上述評論獲眾多網友讚好。但亦有不少網友力撐羅志祥，認為他已經道歉，「不要甚麼髒水都向他身上潑」。

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