木村拓哉12套日劇登陸黃Viu　《悠長假期》《戀愛世紀》經典重現

本港疫情持續，接連八天都有過百人「中招」，截至周三（29/7）累積確診個案超過3000宗，換句話講：地球真係好危險，乖乖哋留喺屋企最安全，煲劇順理成章是最佳消遣，但縱觀全球電視圈，今年很多新劇因為新冠肺炎而被迫停拍，對日本的影響尤其嚴重，包括TBS皇牌《半澤直樹2》等一系列春季日劇都要延播，當地電視台只好重播舊劇填補空檔，仍有不俗收視。

勢估不到，有份購買日劇版權的香港影視串流網站「黃Viu煲劇平台」，最近亦趕上這股懷舊潮流，從富士電視台購入經典日劇、1991年首播的《東京愛的故事》，並安排於本周一（27/7）上架後，日前又宣布再從富士電視台購入12套日劇天王木村拓哉的劇集，由1996年的《悠長假期》（Long Vacation）開始，去到2020年的特別劇《教場》也有，橫跨20多年，讓日劇迷和木村迷欣賞多年來木村的演技變化。

「黃Viu煲劇平台」周三（29/7）在facebook專頁發帖，指他們收到一份日本人的履歷表，「佢成日轉工，但每份工都好熱血，到底請唔請佢入嚟Viu好呢？」根據出生日期 ── 1972年11月13日，肯定這位來「應徵」的是一代日劇天王木村拓哉，而那些工作經驗正正是他過去在不同劇集從事的職業。（facebook.com/viuhongkong）

12套日劇當中，不得不提《悠長假期》。1996年4月首播之後，無論選角、劇情、配樂、服飾，旋即成為日本最熱話題，第一集收視已破30%，達到30.6%，第11集大結局更攀升至36.7%，成為歷年來富士「月9」劇最高收視排名第3，奠定木村拓哉成為新一代日劇天王的地位，而當時的演出陣容，包括山口智子、松隆子、竹野內豐、稻森泉、Ryo（りょう）、廣末涼子，都是當時得令，加上久保田利伸演唱的主題曲《La La La Love Song》，現在回望，所有事情就是配合得如此精準，難怪多年後依然有很多劇迷嚷着要再三重溫。

至於1997年10月首播的《戀愛世紀》（Love Generation），將《悠長假期》帶動的木村拓哉熱潮延續下去，而且燒得更旺，而他跟松隆子再度合作，亦造就他倆成為日劇界最炙手可熱的金童玉女，劇中出現的定情信物水晶蘋果亦一度成為人氣產品，而拍攝外景的東京台場和彩虹橋，也讓很多香港觀眾為之羨慕，希望可以帶同另一半飛往當地拍照打卡放閃。上述畫面，都即將可以重溫，然而播放細節未定，「黃Viu煲劇平台」表示將於下周三（5/8）統一公布上架時間，大家要密切留意了。

由山口智子與木村拓哉合演的《悠長假期》，是很多香港日劇迷心目中的經典作品。（網上圖片）

《戀愛世紀》造就木村拓哉和松隆子成為90年代最炙手可熱的日劇界金童玉女。（網上圖片）

到底將會在「黃Viu煲劇平台」上架的12套木村劇集包括那些？點擊圖輯找答案：