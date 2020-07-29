女人必學100道菜│四大原因令節目負評十足　煮得好真係嫁得出？

由肥媽主持的《食平D》系列和李家鼎的《阿爺廚房》等TVB製作的烹飪節目，向來都大受觀眾歡迎兼收視保證，但由江美儀和蕭秀香（三姐）主持的全新烹飪節目《女人必學100道菜》播出後，意外地飽受負評，究竟事出何因呢？

女人必學100道，學完就嫁得？（電視截圖）

首先，改錯名。《女人必學100道菜》好明顯觀眾的定位就是女人，加上宣傳口號是「若要嫁得好，先要煮得好。」，在現今香港地只限女人在家煮飯一事根本不可行。日前，徐子淇、鄭秀文和李嘉欣等一眾圈中人更在IG高調撐女權，可想而知，香港已經是一個男女平等的社會，無謂的標籤只會令觀眾反感，不少網民都建議改名《男女必學100道菜》和《人人必學100道菜》等等。

相信不少男士都會下廚！（電視截圖）

點撃下圖睇撐女權的女星！

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其次，菜式過於複雜。既然是必學100道菜，不少觀眾都以為是教一些相對基本的家常菜或者比較簡易的便當菜。怎料，頭幾集教的是黃金龍躉夠薑炒飯、半煎煮冬瓜蟹、馬蹄沙魚雲羹和素水煮魚等複雜菜式，更需要做「走油」的步驟，完全是大廚級水準，有別於肥媽教的整簡易家常小菜和電飯煲菜式，實在過於複雜，對於普通主婦或者是初學者來說有一定難度。三姐教大家油浸水果一招，亦令大家大跌眼鏡。

油浸生果，不少觀眾都稱大倒胃口！（電視截圖）

唔睇三姐住，點撃下圖睇江美儀教的簡易菜式！

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第三，節奏太快。菜式不簡易，就連節奏都相當快，很多細節上的東西都未能提醒觀眾。譬如鼎爺會在節目中介紹食材的功效，處理食材的小貼士等等，而《女人必學100道菜》明顯是為了要在25集內完成100道菜的任務，每個菜式都是做得「趕頭趕命」，不少觀眾更笑稱過程超濃縮，學得識，一定是神童！

幾乎都是多油菜式，看來觀眾想學首次要買多枝支油！（電視截圖）

點撃下圖三步重溫過程！

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第四，主持人零火花。由於以上種種因素，兩位主持均要以最快的速度完成菜式，二人都急於快手快腳下廚，以致相對比較少交流，又沒有搞笑位。而且主持經常將「煮得好，就嫁得出」一句經常掛在口邊，亦令人聽得不太舒服，嫁得出真係咁重要？

好趕呀！！（電視截圖）

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