【港姐2020】兩位海外佳麗排除萬難抵港　洛杉磯張盈悅來頭猛料

《2020香港小姐競選》16位本地準佳麗日前正式登場，但因為疫情關係，不少國家都有出境限制，所以部分原本可以入圍的海外佳麗未能成功來港，曾在視像面試現身、來自澳洲的黃子君，就因當地不准居民出國而錯失參選機會。目前只有兩位分別洛杉磯的張盈悅（Joyce）及來自蘇格蘭的謝嘉怡，能夠排除萬難順利來港參選，將會合本地佳麗一起受訓，於8月底競逐后冠。

來自洛杉磯的Joyce，背景相當驚人。（張盈悅IG圖片）

22歲來自洛杉磯的Joyce目前尚未完成隔離，雖然Joyce年紀輕輕但背景大有來頭，她畢業於美國音樂戲劇學院The American Musical And Dramatic Academy（AMDA），有不少荷里活巨星都是其校友，包括「蟻俠」保羅‧活特（Paul Rudd）、安妮‧夏菲維（Anne Hathaway）、謝茜嘉‧謝西婷（Jessica Chastain）、羅拔‧烈福（Robert Redford）、仲有原子鏸等。如今遇上TVB藝人離巢潮，學院派出身的她，即使落選也很大機會為無綫所重用。

來自蘇格蘭的謝嘉怡由肥媽提名參選，網上圖片身材火辣，不過據知一眾高層見完真身之後，就要求她賽前要減肥。（IG圖片／lisamarie_tse）

+ 3 + 2

來自蘇格蘭的謝嘉怡由肥媽提名參選，她抵港後要接受入境檢測和14天檢疫隔離，日前已完成家居隔離。謝嘉怡擁有混血外貌，身材豐滿，不時在社交網站分享性感靚相，不過據知見完高層余詠珊、樂易玲之後，被要求瘦身，成為47年來首位被勒令減肥的佳麗。

更多今屆佳麗照片，點擊圖片：

+ 31 + 30 + 29