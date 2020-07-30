【新冠肺炎】麥德羅等出院　Apple姐即將轉到鯉魚門度假村隔離

新冠肺炎（COVID-19）肆虐各地，經理人Apple姐（劉麗萍）和Apple姐男友麥德羅率先中招。今日兩人都有最新情況更新，Apple姐即將轉到鯉魚門度假村，而麥德羅繼續等緊出院。

施匡翹早前飲鹽水舒緩病情。

點擊下圖觀看施匡翹IG靚相：

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由於施匡翹曾到過電視城錄影，所以TVB日前亦消毒各個地方：

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Apple姐表示：「今朝醫生同我講個肺已經冇花，啲血都好好，我今日會轉去鯉魚門度假村，等緊安排。我個人一直都冇唔舒服，冇發燒，好正常，亦都冇咳。希望大家都快啲好返，同埋希望個疫情盡快受控，大家都要小心，原來呢個病係無聲無色，有啲恐怖，大家出街一定要戴口罩同注意衛生。」

Apple姐即將轉到鯉魚門度假村。

至於麥德羅則說：「多謝大家關心，我今日精神好好，冇咳、發燒、柯同嘔，而家抽完血，再check吓啲指數，希望可以夠分出嚟，夠35分就可以出院，多謝大家關心。」

麥德羅要夠分先出得院！

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