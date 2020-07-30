【愛回家】陰濕「雷公」後生好把炮　74歲白彪原來係香港初代大俠

昨晚（30/7）最新一集的《愛．回家之開心速遞》中，「大龍生」由首的龍家因「雷公」的挑撥離間而背叛大爆發，冷漠狡猾的「雷公」更運用詭計搶走接龍公司，搞到觀眾看得咬牙切齒。相信大家對飾演「雷公」的演員亦再熟悉不過，他便是香港經典武打演員白彪。年屆74歲的他，後生是也相當勇猛，除了博老命跌斷腳外，更曾經三度演同一名大俠，成為金庸筆下角色的經典代表人物。

資深動作演員白彪。（資料圖片）

白彪，原名劉國榮，是香港第一代武打演員，入行至今已逾半世紀。他成長於北角和紅磡，少年時曾逞強加入童黨，年紀輕輕已學會與黑社會講數和打交。後生時好鬥的性格似乎註定了他是一位天生的武俠人。他十三歲開始學洪拳，亦跟過「蔡李佛權」宗派的師父學過功夫，故19歲時便輕易地入讀了邵氏演員技能訓練班。在訓練班中，白彪與黑白片年代打星林蛟師父嚴格學武一年，期間學耍刀劍、跳彈床、不時與師兄弟比賽，從彈床上直接跳到地下，摔得鼻牙血齊流，但依然不亦樂乎。

白彪的大俠形象深入民心。（劇照）

從訓練班畢業的白彪順理成章地加入武打行業，成為武打新晉。當時香港的武打電影紅遍全亞洲，而嘉禾李小龍出現，更將武打電影推向高峰，香港功夫片被搬上國際舞台，不少亞洲國家都紛紛邀請香港武打演員前往拍攝武打片。其中白彪當然亦順應潮流，與一眾同行前往韓國做武打提升。白彪形容當年做替身是「搵命博」，當時他曾勇武地從三層樓高的樹上跳落紙皮，一下就跌斷了腳，更因工傷被迫休養了三個月。

在1973年3月發生了一件震撼影壇的事件，李小龍遽然離世，一時間令紅遍亞洲的香港武打片行業由高峰摔下。白彪當然也深受影響，他失業賦閒在家，半年都無所事事。低潮過後，白彪突然迎來事業的高峰。1976年的一天，他突然收到佳視開台的消息，邀請他飾演香港電視史上首齣武打動作劇《射雕英雄傳》中的第一男主角郭靖，俏皮的黃蓉則由米雪出演、豪放不羈的陳惠敏出演東邪、胖墩墩的陳飛龍就出演洪七公。白彪笑言自己外表敦厚，適合做郭靖：「米雪就俏黃蓉，配埋個（我）戇居郭靖」，效果便非常好。

1995年在TVB再三飾演郭靖。（電視畫琊）

《射雕英雄傳》一播出，反響極佳，白彪亦成為電視史上第一代郭靖。他曾三演郭靖，第二次同是1976年佳視開拍的《神雕俠侶》；第三次則是1995年無綫開拍的《神雕俠侶》，期間他與古天樂合作，飾演成熟版郭靖。當年他亦出演亞視《天龍訣》中的大俠徐廷封，把演藝事業和大俠生涯推向高峰。

「大龍生」羅樂林同白彪一樣甚具資歷，首度合作便是佳視版《神雕俠侶》，當時羅樂林飾演楊過。（TVB圖片）

白彪飾演的「雷公」亦入型入格，狡猾機智。（TVB圖片）

羅樂林私底下同白彪friend過打band。（IG@vthechan）

近年白彪年紀漸長，逐漸減少了作品。他曾返大陸拍劇，又曾轉投香港電視（HKTV）和ViuTV，最終在去年5月回歸無綫，久經滄桑後的白彪坦言，現在角色和工作方面都看得很淡，「係半退休狀態，但身體可以繼續工作就會繼續做落去。」去年受邀出演長青熱門處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「細龍太」陳偉琪的父親、機智狡猾的「雷公」，昨晚最新一集就正式奪取了大龍生的親生仔接龍公司。

之所以邀請白彪，《開心速遞》監製林建祥就解釋，「同大龍生鬥要有返啲資歷呀、分量、年紀呀咁，咁先有得鬥呀嘛……咁（劇集）就好行啲。」昨晚兩位老戲骨演技大爆發，過足戲癮，觀眾看得又爽快，果然是一代經典演員，大家都可以期待下白彪之後的演出啦。

點擊下圖了解下大俠白彪：

+ 2

再睇埋「細龍太」陳偉琪近日的性感相：