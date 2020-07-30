後生仔傾吓偈｜港姐陳楨怡遭爆蒲精愛收兵　急澄清：我酒精敏感

最新一集《#後生仔傾吓偈》請嚟參選港姐嘅侯嘉欣、陳楨怡（Celina）、陳煦凝（Amber Chan）、何曼珊同范倩雯做嘉賓，並預告之後幾星期，其他佳麗將會陸續現身節目。

陳煦凝（Amber Chan）話曾經因為太愛前度,所以拍拖時,就算對方偷食都死忍。(影片截圖)

一如慣例，幾位佳麗都要報上自己嘅感情狀況，以「NA 4」形容自己嘅陳煦凝，就解釋係因為唔想拍拖，所以no available；而寫「C3」嘅侯嘉欣，就話自己感情狀況有啲complicated，她解釋同拍拖5年嘅男友，由於對方身在北京，所以已經有近半年無見面，目前處於冷靜期，侯嘉欣說時十分忐忑，似乎有少少傷心喎。

陳楨怡（Celina）話想見下戴祖儀。(影片截圖）

至於早前被讀者爆料嘅陳楨怡，原來至今只係拍過兩次拖，同現任男友由大學開始交往，至今已經4年，問到知唔知男友前度係戴祖儀時，陳楨怡表示知情，仲話好想見下戴祖儀真人，因為覺得對方笑得好甜。提到男友令佢最難忘嘅舉動，陳楨怡話有次男友由英國返港後，有日突然打俾自己，仲叫佢望出窗外。「我見到佢喺apartment前同我say hi，另外有次係佢打掃晒全屋，再煮埋飯比我食。」

侯嘉欣同現任男友處於冷靜與分手之間。（影片截圖）

陳楨怡之後仲話自己好長情，所以根本不可能會有收兵嘅行為。「我嘅男性朋友5隻手指數得晒，同埋之前有話我愛夜蒲，我本身對酒精敏感，飲完之後會紅晒，所以唔會去蒲。」對於是否遭身邊友人出賣，陳楨怡都話曾經諗過，但強調「我無得罪人 」