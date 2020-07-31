《出貓特攻隊》劇集版大換血　BNK48成員Juné演「超蓮」爆仙氣

泰國電影《出貓特攻隊》在2017年上映時成為一時熱話，贏得多個獎項之餘，亦在各地大收旺場，在香港累積票房達2,487萬港元，打破《人妖打排球》2000年創下的紀錄，成為香港最賣座泰片。最近，《出貓特攻隊》的製片商GDH亦將電視改編成劇集版，並安排於下月3日晚上在泰國電視台One 31播映。

《出海特攻隊》以嶄新手法將考試作弊題材拍成犯罪電影，上映時成為熱話。（海報）

劇集版大換血

劇集版的《出貓特攻隊》的劇情與電視版大同小異，都是講述一班學生因為各種原因集體請槍、出貓，但劇集版的演員陣容與電影版卻是大有分別，憑《出》爆紅的「超蓮」Aokbab、「賓爺」Nonkul、「明詩」Oom和「柏豪」James統統冇得留低，改由貌似余香凝和韓星李侑菲的新生代女星Plearnpichaya Komalarajun（Juné）接棒飾演學霸「超蓮」。

點擊下圖觀看劇集版預告精選畫面：

+ 15 + 14 + 13

上流人士女團出身

講起Juné，一定要提一提其女團身份，今年20歲的她在2018年加入AKB48姊妹團BNK48擔任研究生，到2019年11月便「升呢」成為Team BIII正式成員，開始受到矚目，其後亦參演過劇集《One Year: The Series》。不過，以上一切都不及其家世犀利，因為她的父親在泰國一間電訊公司擔任高層，而母親是全國知名的麵包連鎖店老闆。另外，她亦曾到海外留學，除了泰語、英語，更說得一口流行的俄語，明顯生活在上流社會。

點擊下圖觀看Juné的IG靚相：