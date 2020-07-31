新冠肺炎｜新城感染群組增至七人　員工不滿電台透明度不足

新城知訊台總監程凱欣早前確診，全部員工一度需要撤出，暫停運作。（資料圖片／羅國輝攝）

新冠肺炎疫情亦未受控，衛生防護中心30號回應指新城電台群組累計有6人確診，另增一人初步確診，據知為曾與7月22日確診嘅新城知訊台執行總監程凱欣拍檔主持節目嘅Raymond Ho。佢喺社交網站指自己已被安排入院，但透露「連日來有近十個部門來電跟進了解我的個案……各部門好像不太有溝通。」

Raymond Ho(左) 7月21日到新城電台同程凱欣主持《原來生活好快樂》。（facebook：程凱欣）

Raymond Ho指自己7月21日到新城擔任節目《原來生活好快樂》晨早新聞主持，當日各人都戴口罩：「其實拍檔程凱欣是在得到陰性報告才上班，她22日通知我確診入院。」新城有安排員工檢測，Raymond ho亦於26日得知自己患上新冠肺炎，28日被安排入院：「連日來有近十個部門來電跟進了解我的個案，雖然各部門好像不太有溝通，但可以感受到他們努力協助。」

Raymond Ho透露有近十個部門聯絡佢。（facebook：Raymond Ho）

有新城員工投訴電台透明度不足，要從報道先知道再有同事確診，有檢測後未出報告技術人員繼續被要求返工，令大家人心惶惶恐有隱形傳播鏈。對於電台群組再添一名初步確診，新城發言人回應：「對於有關新城感染群組的報道，新城本身掌握資料如下，有2名員工確診及2名嘉賓主持確診，其中一名是藝人施匡翹，據知另有一名嘉賓主持初步確診。至於時裝設計師鄧達智先生則感染源頭不明。」

新城抗疫宣傳帖文，竟然出現沒戴口罩的工作人員相片。亦有員工投訴公司透明度不足。（facebook圖片）