三浦春馬最後作品未完成　電視台決定不易角改結局播出

日本男星三浦春馬於本月18日吊頸自殺身亡，終年30歲。三浦春馬在離世前夥拍松岡茉優未完成的TBS新劇《錢的盡頭是愛情的開始》，電視台決定不另覓演員取代三浦的角色，而是更改劇本大結局，將劇集縮減至四集播出，由其他演員完成結尾，好讓粉絲能夠看到他最後的演出，劇集將於9月15日首播。

三浦春馬的最後身影曝光。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

《錢的盡頭是愛情的開始》是一部愛情喜劇，三浦春馬在劇中飾演一名極度不節儉的男主角猿渡慶太，與松岡茉優飾演、慳家又節儉的女主角完全相反，未開播已經令觀眾相當期待。

三浦春馬離世前和女主角松岡茉優為新劇拍攝一段6分鐘的宣傳短片。（Twitter：@Kanekoi_tbs）

另外，三浦生前主持的節目《世界充滿想要的東西》，於昨晚播放，節目開始時播出悼念字句：「三浦春馬先生於7月18日離世，我們與支持節目的各位，衷心表示感謝和哀悼。」在結束時，放出三浦笑容滿面的照片，並配上感謝字句：「三浦先生，多謝你的兩年半。」三浦生前已錄好三集節目，其餘兩集分別於下月20日和27日播放。

節目組悼念三浦春馬。（電視截圖）

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