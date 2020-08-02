Kendall Jenner公開6600萬洛杉磯大屋　大量藝術收藏盡顯好品味

美國新生代模特兒Kendall Jenner出身Kardashian家族，自小備受矚目，在IG坐擁超過1.3億粉絲的她不但是2019年最受歡迎模特兒，更曾連續兩年登上《福布斯》（Forbes）全球最高收入模特兒榜首，吸金力驚人。早前她就在建築雜誌《AD》中公開自己位於洛杉磯的大屋，相比起細妹Kylie Jenner近3億港元的奢華豪宅，Kendall的大屋寧靜又貼近自然，每個角落都可以體現出她獨特的品味，不少網民看完都忍不住大讚！

Kendall Jenner曾連續兩年登上《福布斯》（Forbes）全球最高收入模特兒榜首。（影片截圖）

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Kendall在2017年從荷里活演員Charlie Sheen手中買下這間價值850萬美元（約6588萬港元）的大屋，並花了一年時間翻新，她不但請來著名設計師操刀打造，更在屋內擺放了不少藝術收藏品，當中一入門就見到的出自James Turrell之手的LED鵝卵形壁燈價值75萬美元（約581萬港元），而熱愛藝術收藏的Kendall還展示了包括Barbara Kruger、Richard Prince、Raymond Pettibon、Sterling Ruby的作品，在她臥室牆上掛着的由Tracey Emin設計的霓虹灯也充分展現出她的好品味。

Kendall熱愛藝術收藏，一入門口就見到的LED鵝卵形壁燈出自James Turrell之手，價值75萬美元（約581萬港元）。（YouTube影片截圖）

由Tracey Emin設計的霓虹灯相當有趣味，原來22cm暗含意思。（YouTube影片截圖）

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有別於Kylie奢華至極的大宅，Kendall的大屋簡約又精緻，採用大量的木製傢俱，盡量保持原始設計，她還將家庭影院改造成一個藝術工作室，經常與好友在此處畫畫減壓。Kendall更將廚房打造成綠色廚房，復古又溫馨，還令她愛上下廚。此外，Kendall將其中兩間房佈置成衣帽間及化妝室，而臥室的超巨型大床亦令人驚嘆！

設計簡約又精緻。（YouTube影片截圖）

超巨型大床！（YouTube影片截圖）

點擊下圖逐格睇室內設計：

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至於大屋的戶外環境，後院有一大片草地，Kendall閒時會與朋友在後院野餐或曬太陽，相當寫意。院內還設有一個露天泳池，而一整片落地玻璃令景觀更加開揚，雖然大屋整體感覺未如大家所想的奢華，但就盡顯Kendall的精緻品味，更滿足到她所追求的平靜氛圍，舒服又有格調！

後院有一大片草地，Kendall閒時會與朋友在後院野餐或曬太陽。（YouTube影片截圖）

點擊下圖睇大屋戶外環境：

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