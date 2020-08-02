多圖︱小島瑠璃子被《王者天下》作者收伏　漫畫家追靚女特別易？

26歲日本性感女星小島瑠璃子日前被爆與45歲《王者天下》漫畫家原泰久拍拖，更有雜誌影到他們到福岡博多車站地下食品售賣場手拖手掃貨，兼且在男方家中過夜，非常甜蜜。不少網友大呼羨慕，直指原泰久勁好彩，又不禁想起一個問題：做漫畫家特別容易識到後生靚女？

小島瑠璃子曾在電視節目中採訪原泰久。（Instagram/@ruriko_kojima）

點擊下圖觀看小島瑠璃子寫真，以及IG靚相：

+ 27 + 26 + 25

原泰久並非漫畫家追到性感女神的孤例，憑TBS神劇《半澤直樹》爆紅的39歲壇蜜上年11月便低調下嫁《東京都北區赤羽》40歲漫畫家清野通。

壇蜜曾在電視節目中呻甚少見到老公的真面目，因為對方經常戴口罩。（電視畫面）

壇蜜和清野通在綜藝節目《櫻井．有吉THE夜會》中邂逅，因為女方主動表白，所以他們最後發展成情侶關係。壇蜜亦曾在節目中自爆婚後生活，笑指自己試過與老公浸鴛鴦浴，甚至以性感打扮色誘，但老公竟然表現得毫不興奮。

點擊下圖觀看壇蜜寫真：

+ 9 + 8 + 7

不過，日本的漫畫家幾勁都未及香港代表犀利。年屆70歲、憑《龍虎門》、《醉拳》等漫畫闖出名堂的黃玉郎上年2月在社交網站宣布迎娶後生37歲的圈外女友Cass Fong。黃玉郎的感情生活一直為人津津樂道，他早前迎娶首任太太馬夢妮，同為漫畫家的二人後來育有兩子一女，不過他們於1987離婚。

黃玉郎在上年2月14日與圈外女友Cass Fong註冊結婚。（微博/@黃玉郎Tony）

1988年，有指黃玉郎對當年剛剛出道的黎姿美貌驚為天人，因而展開猛烈追求，後來他們譜出一段相差21歲的忘年戀，可惜兩人拍拖接近3年後宣布分手。後來，他再與「張國榮初戀女友」倪詩蓓相戀，並育有一子，兩人一直未有註冊結婚，最後更於2004年分手。2013年，他亦與細34歲的林熹瞳傳緋聞，兩人更合作開設電影公司。另外，黃玉郎的入室弟子祈文傑亦比女友年長一大截，果然是師徒，即使兩人早於1998年反目。

點解下圖觀看黎姿靚相：