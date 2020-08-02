傻瓜父親青春白書│新垣結衣完整浴衣照曝光　粉絲興奮：可愛到爆

32歲日本人氣女演員新垣結衣暌違兩年新劇《傻瓜父親青春白書》今晚（2/8）日本時間10時30分在當地首播，一眾粉絲都興奮又期待。官方推特今日為了宣傳新劇，公布了結衣BB在首集的完整浴衣照；又為了慶祝twitter粉絲人數衝破88,888人，發放多張由「老公」室剛拍攝的結衣浴衣照酬謝粉絲。雖然林外三張照片「濛查查」又不對焦，粉絲依然收貨，興奮不已又大讚可愛到爆。

結衣一臉正經的完整浴衣照，粉絲大喊可愛。（Twitter圖片）

早前發放的半身照。（Twitter圖片）

《傻瓜父親青春白書》首集今晚在日本首播，官方推特為了宣傳新劇，晚上發放了結衣BB首集出現的浴衣照片。照片中的結衣雙手正經地放在膝上，樣子呆呆卻掩蓋不住可愛。照片中可見，結衣為了安全起見亦戴上透明面罩，疫情之下也開工，十分敬業。

另外，為了酬謝twitter粉絲衝破88,888人，官方推特也發放三張由「老公」室剛所拍攝的結衣BB浴衣照片，但是只見相片裡面的結衣BB「濛查查」，根本看不清楚結衣的可愛樣子。原來是頑皮的結衣故意擺動搖晃，讓室剛無法對焦。雖然相片不清不楚，但忠實粉絲當然收貨，紛紛留言激讚結衣浴衣照可愛到爆，即使逃避鏡頭看不清楚樣子也非常可愛，又感謝官方twitter發放結衣的照片。

結衣BB今次飾演人妻，是室剛的死鬼老婆小比賀幸子。（劇照）

之前官方推特粉絲人數衝破66,666時，官方也發放了4張由結衣拍攝的室剛大頭照。粉絲仍然稱讚結衣和室剛兩人都可愛又頑皮。《傻》一劇講述由室剛飾演的小比賀太朗因為放心不下成年的女兒小比賀櫻（永野芽郁飾），所以與她考入同一所大學，而結衣就飾演室剛的死鬼老婆小比賀幸子。

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