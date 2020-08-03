王家衛新劇《繁花》由胡歌擔正　終於有機會大曬地道上海話

胡歌暌違三年終於有新劇《繁花》近日開機，由王家衛擔任監製和導演，並由胡歌擔正做主角。故事背景為90年代初的上海，透過主角阿寶的故事道出當年上海的繁華盛況和兒女私情。劇組今次特意挑選出身上海的胡歌，粉絲們今次或有機會聽胡歌大曬上海話了？

胡歌在《繁花》中擔正主角做阿寶。（劇照）

電視劇《繁花》改編自知名作家金宇澄的茅盾文學獎獲獎同名小說。原創小說通過獨特的筆觸描繪出一幅栩栩如生的上海圖景。劇集《繁花》將圍繞主角阿寶（胡歌飾）展開，故事背景為90年代初期的上海，講述阿寶如何在煌煌大時代中潮起潮落，在滬上弄潮兒女中留下一段傳奇。那個時代有過金碧輝煌，也又過細水長流，男男女女，漲漲跌跌，道盡一個時代的情義與至真。

《繁花》有重量級導演王家衛，不知要拍多久呢？（資料圖片）

出生於上海的胡歌擁有獨特氣質，成長背景與主角阿寶十分契合。除了重量級監製和導演王家衛外，經驗豐富的編劇秦雯亦曾憑藉著名電影《我的前半生》斬獲第24屆上海電視節白玉蘭獎最佳編劇獎，也是地道的上海人。攝影總監鮑德熹亦曾榮獲第73屆奧斯卡金像獎最佳攝影獎，製作組可謂派頭十足。

胡歌在《獵場》中帥氣的劇照。（2017年《獵場》劇照）

胡歌粉絲今次亦有可能一聽胡歌大秀上海話。早前先導海報曝光，胡歌推門而出，用上海話低聲道出： 「儂好，我是阿寶，長遠不見。」帥氣的胡歌到底在劇中會不會大曬上海話呢？大家就要拭目以待了。

點擊下圖觀看更多胡歌型相：