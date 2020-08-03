內地劇集受禁令影響主打改編小說　迪麗熱巴、楊幂新作隨時打對台

早前有傳出內地廣電總局又有新「禁令」，而且渉及範圍極廣，除了愛情劇不能太過甜蜜，還有校園青春劇不能有早戀、歷史劇不能改變結局，亦不能有腐敗的價值觀。而所有現實題材禁止拍社會黑暗面，要拍正常人美好生活，有關同性戀的題材點到即止，要轉為友情……或者係因為禁令嘅原因，騰訊視頻日前喺上海舉行嘅發佈會上，唔少即將播出嘅劇集都屬於改編原著小說。

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喺發怖會上，以迪麗熱巴同吳磊主演嘅《長歌行》最令劇迷期待。劇集改編同名漫畫，講述唐朝永寧郡主李長歌（迪麗熱巴）因宮變失去血親後，以女扮男裝嘅身份逃亡並為家人復仇。《長歌行》漫畫原著本身就具有非常大的熱度，有不少人稱它為「國漫之光」，女主角雖然經歷過各種巨大的坎坷與磨難之後，依然心繫國家，難怪唔少網民都表示期待。

楊冪、陳偉霆於《斛珠夫人》再次合作。（微博照片）

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同樣係古網兼改編原著小說嘅，仲有楊冪、陳偉霆主演嘅《斛珠夫人》。故事講述楊冪嘅村落居民遭屠戮，她在女扮男裝時逃亡時遇上了大徵權臣陳偉霆，並成為其徒弟，二人漸漸愛上對方之際，卻出現了大徵皇帝呢位情敵……楊冪、陳偉霆早在《古劍奇譚》合作，加上劇中飾演皇帝嘅徐開騁之前憑《奈何BOSS要娶我》而吸納不少粉絲，所以早在《斛珠夫人》官宣角色時，劇迷都一致睇好。

唐嫣同佘詩曼於劇飾演姐妹，雖然佘詩曼係女二，但網民期待佢多於一切。

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產後復出嘅唐嫣，其古裝劇《燕雲台》講述燕國公主嘅傳奇一生。不過去年預告片公開後，唐嫣木無表情嘅演技即遭網民批評，反觀同劇的「女二」佘詩曼凍齡有術，加上《延禧攻略》嘅餘威，令網民更為期待佘詩曼嘅演出。

紅到發紫嘅王一博，所有嘅演出都被睇高一線。

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同樣係產後復出嘅仲有趙麗穎，喺《有翡》中搭檔《陳情令》爆紅小生王一博。二人雖然相差十歲，但在預告片中完全感受不到，劇中趙麗穎有唔少動作場面，但打起上嚟絕對唔拖泥帶水。該劇改編Priest小說《有匪》，講述趙麗穎13歲那年離家出走，一次危急時刻被端王謝允（王一博 飾）救下，兩人緣分就此展開，3年後再次相遇，周翡以「破雪刀」之招數名震江湖，2人並肩闖蕩。