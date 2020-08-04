與姜濤赴台灣拍劇　邱士縉跟金馬獎得主合作勁緊張：對手好厲害！

自2018年出道以來，一直偏重演戲、人稱「大表哥」的MIRROR成員邱士縉，上月底完成新歌《IGNITED》的宣傳工作後，已靜悄悄與姜濤和助手阿海飛往台北，先預留14天自我隔離，再為即將參演的新劇做準備。

據知，今次姜濤和Stanley會分開工作，「姜B」要留在台灣開工約4個月，而「大表哥」只需要逗留兩個月時間。Stanley透露，今次將會加入新劇《塵沙惑》劇組，並於今天（4/8）正式開工。「講真都幾緊張，因為第一次要用國語拍劇，所以而家已經努力練習，另一個原因就係啲對手太強。」

MIRROR成員邱士縉早前已飛往台北，為新劇《塵沙惑》積極準備，但他坦言要用國語講對白，加上對手實力超強，因此相當緊張。（資料圖片）

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《塵沙惑》演出陣容超強 兩大男角曾奪金鐘金馬

參考台灣媒體報道，《塵沙惑》由影視公司CATCHPLAY及文化內容策進院（簡稱文策院）合資兩億新台幣（約5,360萬港元）創辦的「SCREENWORKS影響原創影視公司」開拍，演出陣容包括莊凱勛、張榕容、劉冠廷以及魏蔓等，相當鼎盛，實力超班，事關莊凱勛5年前憑「公視人生劇展」—《回家路上》榮獲第50屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎，屬視帝級數，至於「植劇場」出身的劉冠廷同樣猛料，兩年前憑《植劇場－花甲男孩轉大人》奪得第53屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，翌年再憑電影《陽光普照》勇奪第56屆金馬獎最佳男配角。

張榕容也不是省油的燈，於2009年憑《陽陽》成為最年輕的亞太影展影后。更先後憑《渺渺》、《陽陽》和《逆光飛翔》三度提名金馬影后。魏蔓於2006年以模特兒身份出道，2013年在劇集《回到愛以前》首次擔正，往後數年先後參演《他看她的第二眼》、《飛魚高校生》和《噗通噗通我愛你》等劇集而在台灣人氣急升，反觀今次在《塵》屬第三男主角的Stanley，出道至今不足兩年，難怪會如此緊張。

《塵沙惑》兩位主角：莊凱勛和魏蔓於7月底曾一同出席「SCREENWORKS影響原創影視公司」的成立典禮。莊凱勛透露會在新劇飾演政二代議員，他笑言自己終於不是演出社會底層和變態的角色，而魏蔓則飾演一名接地氣的辣妹，目前只能說演出的尺度非常大，甚為過癮。（VCG）

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