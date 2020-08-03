謝霆鋒北京菜園遭冰雹盡毀　網友忍唔住笑：不如專心唱歌

近年返大陸發展的謝霆鋒轉型做大廚，豈料近日北京天氣反常落冰雹，謝霆鋒用心血灌溉的菜園被冰雹盡毀。他在微博上心痛地表示：「沒了8個黃瓜4個茄子9個番茄還有全部的生菜莧菜空心菜辣椒...... ​」大部分網友雖然感到他很可憐，卻竟然沒有一點心痛，更說「哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈忍不住笑出聲」、「可憐巴巴謝霆鋒對不起真的好好笑」，又笑著勸喻他「老天爺都看不下去了，覺得你不如專心唱歌演戲。」

謝霆鋒近年轉戰飲食界。（chefnicookies@IG）

菜園被摧毀殆盡，可憐又爆笑。（謝霆鋒微博圖片）

近日北京天氣反常，不但7月落雪，更落下冰雹。謝霆鋒在北京的戶外菜園就被冰雹盡毀，他在微博上載兩張被冰雹摧毀的菜園照片，只見蔬菜的確被破壞殆盡，整個菜架都塌下。謝霆鋒心痛地配文寫上：「冰雹後我的菜園子塌了...... 沒了8個黃瓜4個茄子9個番茄還有全部的生菜莧菜空心菜辣椒...... ​」

大部分網友雖然覺得他可憐，但竟然不覺得心痛，反而覺得發生在謝霆鋒身上的悲劇十分爆笑。有網友就留言指「忍不住笑出聲」、「可憐巴巴謝霆鋒對不起真的好好笑」、「要笑得暈過去」。有網友就指這是蔬果「為你讓你安心唱歌而英勇就義」、「老天爺都看不下去了，覺得你不如專心唱歌演戲。」網友覺得件事太爆笑，甚至建立了一個標籤「#謝霆鋒的菜園子塌了」，可見事件的關注度甚高。另外有網友就暖心地表示可以送自己菜園的蔬果給謝霆鋒。

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