後生仔傾吓偈｜鄧伊程離巢專心練跳高：希望下年可以參加亞錦賽

TVB藝人鄧伊程（Tiffany）日前在IG宣布離巢，結束2年的TVB主持生涯。其實Tiffany仍然是一名大學二年級學生，同時她也是一名極副潛質的跳高運動員，而她決意約滿離開TVB，亦是為了爭取更多時間去訓練，她接受《香港01》記者訪問時表示：「喺運動方面有多啲成就，希望可以參加下年的亞洲錦標賽嘅跳高項目。」

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加入TVB的兩年間，Tiffany是《#後生仔傾吓偈》核心主持之一，早前《姊妹淘》開第四輯，Tiffany也加入成為其中一員。

既要讀書，又要練習，充實的生活並未令她感到吃力：「其實一星期通常都只係會返一日廠，係有時會出吓外景。不過公司都好遷就我，好多時都會同我夾時間錄影，會因應我嘅時間而作出變動，所以我覺得好溫暖，好似一個大家庭咁！（TVB有留你？）其實佢哋都想我Keep住做嘅，不過始終我有自己嘅路要行。」

雖然Tiffany暫時離開了TVB，但她仍然沒有完全放棄幕前演出機會，最近還開設了個人YouTube頻道教人Workout，若有其它幕前演出機會例如廣告或微電影找她合作的話也很樂意接受：「不過大前題係唔影響到練習。」