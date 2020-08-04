43歲言承旭新劇演30歲運動員　出浴戲大騷爆肌身材引震撼視覺

男神級別的台灣型男言承旭雖然已經年屆43歲，不過無論樣貌身形都無走樣跌watt，近日他主演的新劇《我好喜歡你》就正式開播，完全可見他的魅力依舊。他在劇中飾演30歲的運動員陸星成，有指言承旭接拍前是經過再三考慮，曾擔心自己演不出比真實年齡年輕十多歲的角色，後來他聽了朋友的一句話：「劉曉慶、潘迎紫都能演活16歲的武則天，你不能演30歲的陸星成？你是演技不好，還是狀態不好？」才打開了心結，也證明了他是可以駕馭這個角色的。

言承旭係台灣男神。(言承旭ig)

由於言承旭和女主角沈月相差20歲，為了準備這部戲，他把自己的狀態操到最Fit，努力認真地鍛練，令自己望落去更加青春，結果成功操出爆肌身形。他在劇中一場出浴戲，就半裸上陣，大騷滿滿的腹肌線條，一排八舊朱古力腹肌，一身結實緊緻的肌肉，除了睇到一眾劇迷心心眼，亦讓人感受到了他的努力付出。他亦有將這些出浴劇照放上IG同大家分享，並留言表示：「Hotness overload！Why so hot！」據悉，他為了練出這副至強body，每天至少健身三小時、跑步、以及吃淡而無味的健康餐。不管幾點收工，他都堅持一定要做完健身訓練，甚至有一次因為太累，體力不支而傷了肩膀，到現在還沒有痊癒。

言承旭與女主角沈月相差20歲。(言承旭ig)

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