【殺手】高海寧爆陳豪大隻到成日爆衫　龔嘉欣：個個都摸𠻹呀！

高海寧和龔嘉欣今日（5/8）就出席了無綫動作喜劇《殺手》的宣傳，雖然《殺手》播出反應熱烈，收視亦不俗，然而亮點當然在兩位視帝兼型男黎耀祥和陳豪身上，戲外個個都對兩人「Fit爆」的身形讚不絕口。高海寧就大爆陳豪操開肌肉，身形壯健，穿上戲服「成日爆衫」，又透露自己沒有特別喜歡肌肉型，鍾意成熟型男士。而龔嘉欣亦稱讚兩位都「不得了」，大爆眾人看見都「唔止望，仲摸𠻹呀！」

高海寧大爆黎耀祥戲外只食西蘭花和雞胸肉。（陳順禎攝）

《殺手》即將迎來大結局，戲內飾演「清道夫」森森的高海寧就透露，劇情發展到最後會有更多人死，結局會十分驚人。而劇中演員為了演好套劇都十分落力，當中數最落力的當然不少得視帝黎耀祥和陳豪，前者更是為了僅僅一場戲就操肌兩個月。高海寧就大爆黎耀祥戲外只吃西蘭花和雞胸肉，「祥嫂唔畀佢飲汽水、食零食！ （會唔會問下佢你食唔食飯盒？）咁又唔會，佢（黎耀祥）已經唔望我哋啦，咁樣好衰。」又話黎耀祥為了去台灣拍攝，特意要求提早拍攝該場脫戲，「咁佢可以去台灣食嘢，哈哈！」

高海寧話陳豪因身形太好而成日爆衫。（陳順禎攝）

高海寧又大爆陳豪因身形本身就「Fit爆」，導致成日爆衫。她又指自己疫情期間「Feel到塊面肥咗，下巴多咗兩層肉」，看見兩位視帝咁自律，「都激勵自己要操Fit啲。」至於問及會否喜歡肌肉型男士，她就明言沒有特別喜好，不過就鍾情成熟型男士。

龔嘉欣則表示黎耀祥和陳豪的肌肉可以任摸。（陳順禎攝）

戲內飾演馬來西亞殺手「Dark Angel」的龔嘉欣在戲內有許多武打戲，她自言私底下都會和黎耀祥和陳豪切磋，「咁當然係佢地贏啦！」又指男生的指骨較大，有場戲需要陳豪擋下她的拳頭，「我就一拳打埋去就擋咗啦，然後就嘩，忍唔住尖叫：『好痛呀！』 佢就問：『做咩事呀？』。因為佢隻手骨粗，我就幼，一打埋去就好痛。」看來拍武打戲都不容易。被問及有否偷望兩人的腹肌呢？龔嘉欣就笑言：「唔止望，仲摸添呀！」隨後她又指出：「其實個個都可以摸，好大方。祥哥就手臂，阿Mo（陳豪）就朱古力。」她在其他訪問中又透露，大家見到黎耀祥脫下衣服就相當興奮，爭相合照，黎耀祥都笑說：「好開心，呢啲經驗唔多，我谷到行晒，除得就除。」。龔嘉欣又大爆自己會「挨落去佢（黎耀祥）赤裸裸嘅身上。」看來劇中的各位真是艷福不少！

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