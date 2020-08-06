《悠長假期》後續有驚喜　《愛情白皮書》20歲木村拓哉再現熒幕

面對世紀疫症，需要長時間在家工作（已超過兩星期），每天生活亦有很大變化 —— 定時吃晚飯、深宵必煲劇。說忙碌，也真的挺忙碌。數數手指，近日至少同時追看6至7套劇，當中三套日劇：《MIU404》、《半澤直樹2》，還有剛剛周三（5/8）在「黃Viu煲劇平台」足本上架的1996年富士電視台「月9」經典之最《悠長假期》（Long Vacation），掃一掃facebook，朋友除了談新冠肺炎、美國制裁、貝魯特大爆炸之外，見到最多朋友談論的，就是這套木村拓哉24年前的代表作。

由山口智子與木村拓哉合演的《悠長假期》，是很多香港日劇迷心目中的經典作品，重新上架後即成網民熱話。（網上圖片）

查實講起木村，幕前演出又豈止《LV》？早前已報道，「黃Viu煲劇平台」與富士電視台達成協議，購入12套「木村經典日劇」的香港播映權，包括《戀愛世紀》和《律政英雄》（HERO）等等，但看看新公布的資料，12套裏並沒有計算特別劇《教場》，反而多了一套霹靂無敵傳奇日劇 —— 1993年10月11日在富士「月9」時段首播的《愛情白皮書》（あすなろ白書），見到名字一刻當堂起雞皮，需要打三個感嘆號表達興奮情緒！！！

《愛情白皮書》於1993年10月首播，大結局曾創下31.9%高收視，當年的木村拓哉只有20歲，而西島秀俊（左上）亦只得22歲。之後這套劇曾先後於2002、2019開拍三套新版，包括兩套台灣版，一套內地版。（網上圖片）

《愛情白皮書》改編自柴門文同名漫畫，由是《悠長假期》的編劇北川悅吏子另一套出名作品，原著故事時間綫長達八年，既寫愛情亦寫友情，講述五位年輕人：掛居保（筒井道隆飾）、園田成美（石田光飾）、取手治（木村拓哉飾）、東山星香（鈴木杏樹飾）和松崗純一郎（西島秀俊飾）在補習相識，因為志同道合，決定組成「奔向明日會」，當中掛居保和取手治都喜歡園田，繼而開始一段三角戀。

取手治（木村拓哉飾）從後緊抱園田成美（石田光飾）的這一幕相當經典。（網上圖片）

這套劇，年代實在久遠，忘了劇情，只剩下三大重要記憶：木村拓哉當年只得20歲，西島秀俊亦只得22歲，相當青春。西島當年瘦如猴子，輪廓有夠嚇人，跟今天快將50歲的他差別很大，早前才看完全套《昨日的美食》，今天的西島大叔無論如何也比《愛》劇靚仔，木村更不用說了。《愛》劇裏是男二，3年後就憑《LV》風靡亞洲，這個樣跟《摘星廚神》（Grand Maison東京／2019）完全沒有分別，他倆是五位主角中星運最好，反觀當年擔正的筒井愈做愈霉，石田嫁人後亦變成串星，包括2015年的《掟上今日子的備忘錄》，直至三年前姊姊石田百合子憑《逃避雖可恥但有用》人氣再升，帶挈妹妹再度擔正劇集《屋簷下的戀人》（屋根裏の恋人）。至於鈴木杏樹嘛，丈夫離世後守寡多年，今年初被周刊爆料指與有婦之夫喜多村綠郎發展不倫亂，形象即時插水，最終要在自己主持的電台節目公開道歉。

藤井郁彌獻唱的《愛情白皮書》主題曲《True Love》，堪稱日劇歌曲經典之一。（網上圖片）

第二個記憶是藤井郁彌主唱的主題曲《TRUE LOVE》，調子哀傷，尾段激昂，似是呼應劇情發展。第三個記憶是，當年是暑假期間，在早上時段從亞視本港台聽到這首歌，是的，重播，當年購入香港播映權的亞視，不是無綫，90年代日劇盛世，亞視的外購陣容其實比大台更強 —— 除了《東京愛的故事》外還有《101次求婚》（101回目のプロポーズ）和《等你說愛我》（星の金貨）等等，都是亞視購入播放配音版，《同一屋簷下》也要去到1995年才登陸無綫，1996年首播的《悠長假期》，更要去到2000年才在翡翠台首播。

《愛情白皮書》將於2020年10月23日下午5時上架。

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