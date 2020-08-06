徐頴堃遺傳徐少強雪梨演藝細胞　疫市開工勁專業：我好感恩！

徐頴堃（Erica）日前為太陽眼鏡品牌拍攝廣告硬照，更以多個色彩艷麗的造型上陣，大曬魅力色彩。雖然拍攝時間用上九小時，但首次接拍太陽眼鏡廣告的她表現亢奮，沒有半點怨言，秉承了父親徐少強及母親雪梨的專業精神。她坦言在新冠肺炎疫情下仍有工開好開心：「在疫情下開工可有壓力？其實在疫情下還有工開，我很感恩！反而冇工開會比較有壓力。開工時也會注意勤洗手、而且工作人員全都戴上口罩，所以我很放心。」

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談到拍攝前的準備工夫，Erica自爆參考了不同類型模特兒的相片學擺甫士：「今次拍攝會有好多大頭，所以事前提自己飲多些水、睡前都有敷一個Mask、在拍攝前一晚早點睡覺，希望以最佳狀態示人。」問媽媽雪梨可有到場給予意見？Erica笑說：「怎麼可以勞煩到老人家，哈哈！」她又指工作事多數與哥哥徐偉棟討論。

雪梨好錫兒子徐偉棟和囡囡徐頴堃。

至於媽媽有否追看她有份演出的ViuTV劇集《地產仔》？她笑說：「媽媽除了追看《地產仔》外，也會很緊貼我的IG，然後send message給我，她有讚我在鏡頭前很自然。不過，我就惡搞她，把她以前在《尋秦記》跟Michelle（雪兒）的一幕戲，把我和Michelle在《地產仔》裏的一場戲拼埋，逗得她十分高興，她笑了很久，令我覺得很感動。」