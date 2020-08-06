曹政奭、Gummy夫婦女兒今早平安出世　結婚兩年升格做父母

韓國男演員曹政奭、女歌手Gummy夫婦今天（6日）傳出喜訊，女兒今早於首爾某醫院平安出世，分別在即將40歲及39歲的年齡下，正式升格做父母。曹政奭和Gummy女兒誕生的消息傳出後，獲得大量粉絲及網民的祝賀。

曹政奭出道以來拍過不少經典，包括《嫉妒的化身》和《Oh 我的鬼神大人》等，而Gummy則是「OST女王」，因此兩人於2018年結束5年愛情長跑，宣布結婚時獲不少網民祝福。今天二人喜訊再加一則，夫婦的首個愛情結晶品早上於醫院出世，母女平安，消息公布後，馬上成為網上熱話。由於曹政奭早前於《機智醫生生活》飾演單親爸爸，盡顯充滿父愛愛小孩的一面，所以大家早就非常期待兩人的女兒出世，更有網民希望見到曹政奭帶着女兒出演《超人回來了》。

曹政奭和Gummy的女兒今早平安出世，結婚兩年升格做父母。（Jam Ent.）

以下為Jam Entertainmen發表的聲明全文：

「演員曹政奭、歌手Gummy誕生了新家人，產婦和孩子都健康。Gummy今天8月6日上午，在首爾某醫院誕下了第一個女兒，兩人和家人對第一個孩子的誕生感到非常高興。真心感謝這段時間以來大家的支持和祝賀，請大家祝福二人的新家庭。」

曹政奭於《機智醫生生活》與小演員的互動，就連是親父子一樣有愛。（網上圖片）