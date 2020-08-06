【Ratched】《飛越瘋人院》45周年出前傳　探究變態護士育成史

由積尼高遜（Jack Nicholson）主演的經典電影《飛越瘋人院》（One Flew Over the Cuckoo's Nest）今年上映45周年，當年電影奪得5個奧斯卡大獎。Netflix早前透露會以戲中另一角色護士長Nurse Ratched拍攝成劇集，日前推出最新預告，並宣布新劇將於9月18日上架！

《Ratched》將於9月18日上架。（劇集海報）

劇集名為《Ratched》，並由《美國恐怖故事》（American Horror Story）的監製Ryan Murphy主理、主角Sarah Paulson主演。劇情背景設定在1947年，主要講述年輕時期的護士長Mildred Ratched（Sarah Paulson飾）如何從一位入世未深的後生女變成冷酷的變態護士長。她去到北加州到一間頂尖精神病院面試，而這間醫院專門進行人類心智的實驗，每個實驗的畫面都令人心寒。

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Mildred Ratched在醫院工作後，內心早已開始轉變，更逐漸參與不同的恐怖心理治療系統，憑優雅的外表成功掩飾內心醞釀已久的黑暗，透過她的故事告訴劇迷，內心黑暗的怪物其實是後天形成的。