【絕世通緝犯】完美罪犯墨西哥大毒梟　懸紅4千萬至今仍未落網

Netflix原創劇集《Narcos》和《El Chapo》分別以哥倫比亞大毒梟Pablo Escobar、墨西哥大毒梟Félix Gallardo及「矮仔」古斯曼（Joaquín Guzmán Loera）為主題，解構三人如何稱霸毒品王國。其中「矮仔」去年2月被美國紐約聯邦法院裁定罪成，判處終身監禁，當大家都以為販毒集團已被瓦解之際，其實「矮仔」背後還有個Big Boss。這位神祕人物，掌控集團幾十年，竟然從未被捕？

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共5集的《絕世通緝犯》於8月5日在Netflix上架。（劇集海報）

昨日（5/8）在Netflix上架的紀錄片《絕世通緝犯》，透過訪問前緝毒局探員、記者及毒販來揭開頭號通緝犯的樣貌，而首集就講述了「矮仔」背後的掌控人「El Mayo」Ismael Zambada的駭人事蹟。

簡單說一下背景，Félix Gallardo被捕後，「矮仔」接手了他的毒品王國，並與Zambada聯手打理這門生意。其實美國緝毒局早就知道Zambada的存在，但由於他絕頂聰明，做事不留痕跡，加上為人低調，在他從事毒品交易40年以來，緝毒局和墨西哥政府都未能找到證據將其繩之於法。

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據知Zambada是美國海洛因、可卡因和大麻的最大供應商，過去多年濫藥成為美國最致命的危機。為了打擊毒販，美國緝毒局開始了一連串的秘密行動，最終鎖定了「矮仔」和Zambada。但跟前者不同，Zambada早就洞悉到低調的重要性，故基本上他完全不使用手機，亦不會買名車住豪宅，最名貴的車只是Ford的貨車而已。雖然Zambada是位聰明冷靜的毒販，同時他不想被外界看成柔弱的首領，所以他擁有一隊私人軍隊及殺手團，任何跟他對著幹的人下場只有死路一條，更在墨西哥引發無數槍戰。

至於為何Zambada每次都能夠成功避開軍方和緝毒局？除了聰明之外，最大原因是他跟當地民眾相處融洽。他深明經濟好，民眾的生活就安好，所以他將賺來的錢去興建大型社區設施，包括足球場、教堂等。此舉動令民眾封Zambada為「現代羅賓漢」，並願意為他服務，更賄賂了連墨西哥一半以上的警方和軍隊，成為他的線眼向他通風報信。

既然緝毒局根本無法接近Zambada，於是向他的身邊人埋手，先後將他的胞弟、兒子逮捕。Zambada的兒子對於突然被捕感到非常無助，最後因太掛念家人而將販毒集團的架構和盤托出，而「矮仔」就因為做事太過張揚而慘成代罪羔羊。雖然能夠追蹤到Zambada的電話號碼，「矮仔」亦判處終身監禁，但販毒集團並沒有停止運作，更愈做愈強大，權力完全凌駕於墨西哥軍方和政府之上。

去年10月軍方和警方收到情報將「矮仔」兒子Ovidio逮捕，但Zambada就派大量殺手到街上引發槍戰及恐嚇民眾，迫得政府跪低無條件釋放Ovidio，並公開表示為了民眾的安危，而宣布跟毒販停戰和尋求和平。