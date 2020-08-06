【多圖】陳雅思着西裝都派到福利　6月已離開TVB：性格唔適合娛圈

2016年香港小姐季軍陳雅思（Bonnie）近年醉心瑜伽，今年6月底離開無綫（TVB）後便專心發展瑜珈事業，現為專職瑜珈教練，一向注重健康飲食的她身形Fit爆，更不時都在個人IG分享靚相，好身材令一眾女生都十分羨慕。近日Bonnie上載了一輯穿着Sport Bra加白色西裝外套的照片，雖然驟看很是斯文，但原來內有乾坤，以巧妙方法大騷好身材！

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Bonnie接受《香港01》訪問，談到今年6月低調離巢，她說：「我有同TVB溝通，佢哋話通常藝人走都唔會專登去講。」對比起同屆港姐馮盈盈、劉穎鏇、蘇韻姿，Bonnie在幕前的機會似乎較少，她坦言從來沒有比較過：「我都鍾意之前做嘅所有嘢，公司安排旅遊節目、主持呢類工作都係比較適合我。可能我自己嘅性格未必好適合做娛樂圈，但而家都搵到自己適合自己嘅職業。」

提到Bonnie在《荷里活有個大老千》飾演蕭芬芳備受讚賞，她笑言不敢翻看：「見到自己喺到演一個角色會怕醜，但係個好好嘅經驗。」至於在TVB期間的薪酬待遇，她就說：「都OK，好彩都有啲出面嘅工作。」

Bonnie不時上載做瑜珈的照片，難怪可以維持好身材。（IG／＠bonnieschan）

Bonnie又談到希望接下來能專注發展瑜珈事業，更設立了自己的品牌「Mind Bonnie Soul」，問到新冠肺炎（COVID-19）肆虐會否帶來影響，她說：「一定有，我教開嘅瑜珈班Studio都關閉咗，唯有轉做網上教學。」至於創業的財政狀況，她就說幸好還算穩定。

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