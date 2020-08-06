【迷網】網民嘲劇集似拍警訊　「主持人」楊明：忍唔住扮埋手勢

無綫劇集《迷網》昨晚（5/8）播出的最新一集，高海寧（高Ling）所飾演的Vincy被老公Michael（黃祥興飾）背叛，作為再見亦是朋友的前度楊明（飾演司徒忠）在戲中對高Ling體貼入微，默默陪伴和支持著她。楊明今日（6/8）接受《香港01》訪問就指，戲外自己與前度甚少聯絡：「我就好少同到前度做朋友，因為之後都好少聯絡......但係司徒忠就唔同啦，因為佢係唔知點解會變成前度呀嘛，因為佢（Vincy）無啦啦失咗蹤，（司徒忠）一路就好深愛Vincy，一路都等緊佢，見返佢，佢又已經結咗婚，（但）都係佢背後support佢，唔想佢老公誤會又避開佢，其實都係一個愛的表現。（咁現實中你要同前度做朋友都OK？）可以做朋友㗎，如果好似司徒忠咁背後果背後默默愛就...... （因為）自己比較撇脫啲，都唔想影響到人地當時的生活。」

楊明自言分手後可以和前度做朋友。（梁碧玲攝）

提到有網民認為劇集似警訊，而楊明就似警訊主持人。對此，他笑指自己拍戲時都忍不住扮警訊主持人：「有一段對白好『警訊』，試過一次過講出嚟，做埋警訊手勢。最後仲要特登將動作刪減，唔好太似警訊。一講埋個防騙熱線，好自然就流露埋警訊主持的tone（語氣）。自己都盡量抑壓入面的味道。」

至於有觀眾認為楊明戲份太少，他就認為這是角色設定，但笑言似超人，「每一單騙案之前都有故仔，最後司徒忠先幫手出來查同解決，有少少超人Feel，最後先出嚟幫手。」又透露之後劇情發展會有更多司徒忠和Vincy的感情線發展。

陳曉華鍾意現實在中搵男朋友。（梁碧玲攝）

陳曉華自言鍾意現實中尋找對象

另外，首次拍劇的陳曉華自言心情緊張，剛進廠時甚至誤認燈光是太陽：「仲以為太陽未落山，好傻豬。」她坦言自己曾試過網上交友，但不太喜歡：「因為網上傾計唔係last（持續）到好耐，可能一日就冇話題......都會想搵返個現實中的對象。」

點擊下圖觀看更多《迷網》活動照：