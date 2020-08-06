【多圖】程美段轉行撈保險　拒跟風入林作團隊：方向唔同！

性感女神程美段（Kiwi）之前因擔任無綫（TVB）節目《美女廚房》「美女學徒」彈起，後來更因為扮兔仔殺入動漫節而獲網民注目，但上年開始受「被拖糧」一事拖累，即使事後得到杜汶澤公開鞠躬道歉，工作量始終比起以前大大減少。最近，她在Instagram貼OL Look照片公布近況，指自己已經投身保險業，更於拍YouTube片推介她主理的「無壓力式保險理財諮詢平台」。

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Kiwi接受《香港01》訪問時便指自己仍然接娛樂圈的工作：「我唔會講到好死咁話自己轉行，但我的確係做緊保險工作，始終娛樂圈環境好慘淡，疫情更加唔知幾時完，如果有朋友搵我拍嘢，我都會接，但主力係保險先，因為呢樣比較長遠。」

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提起Kiwi現時與「保險界大紅人」林作從事同一行業，她即謂：「好多朋友都問我係咪跟林作，其實林作真係有Text過我話我應該要跟佢，但係我冇。」

「保險界大紅人」林作曾以「保險狗」字眼形容同行，及後他公開致歉，指自己本意是自嘲：「我係一個傻咗嘅人」。（影片畫面）

至於為何不加入林作團隊？Kiwi坦言因為自己與對方風格不同：「喺做嘢方向、方法同態度都唔同，我又唔會話好反對佢嘅嘢，佢係有佢成功之處。（即係你行踏實路線？）我都唔知算唔算係，但始終都想人哋覺得我專業而搵我，而唔係因為我外形而搵我。」她又指自己仍然有好多東西有待上手，要花心機去學習。