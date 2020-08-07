使徒行者2｜幫你完美分析三輯人物關係時序　最重要角色唔係林峯

《使徒行者2》現正深宵熱播！為《使徒行者3》舖路，所以《使徒行者》相信很快便會跟大家見面。三輯入面，時間序是《使徒行者2》作為最頭，然後陳豪（飾魏德信）死後，其弟馬國明（魏德森飾）回來為他報仇，便是接著《使徒行者3》，所以《使徒行者》應該是最後一輯，但曾經有演員說過《使徒行者3》是排在時間序最後的位置，但看下去並不像，因為沒有理由馬國明報仇還要等那麼久才回來。

馬明現身《使徒行者2》最後一幕。（螢幕截圖）

不如我們先回顧一下第一輯，釘姐（佘詩曼飾）作為臥底成員，因為康Sir（歐瑞偉飾）之死而變成卓Sir（苗僑偉飾）旗下的臥底，除了一路繼續探料，還要找回另外四個康Sir刪除了臥底資料的成員。在任務過程中認識了另一位臥底爆Seed（林峯飾），兩人互不知道大家身份，繼而成為歡喜冤家再產生情愫，大家都跟歡喜哥搵食，不過原來歡喜哥都是臥底成員，只不過不是同一個阿Sir做接頭人。大家在這場尋找臥底的遊戲裡，雖然最終都找齊人，不過最後除了釘姐和爆Seed之外，其他人連歡喜哥（扮死）全部都死晒。

第二輯無咗釘姐同爆seed，真係好失望。（網上圖片）

而跟著第一輯做藍本的電影版，故事情節依然跟住時間軸去，不過由於卓Sir消失，所以釘姐轉投另一個刑事情報科主管Q Sir（吳鎮宇飾），由於爆Seed無出現在電影中，搞到佢兩個仲有點兒曖昧行為。話說釘姐收到神秘臥底用康Sir獨有的康氏密碼求援，繼而接觸到一班跨國販毒集團成員，包括阿藍（張家輝飾）和少爺（古天樂飾），之後還驚見在電視劇中已經死掉了的歡喜哥，竟然復活了（因為其實係扮死）。於是大家又再這一場捉臥底的遊戲中沉淪，最終阿藍原來係真臥底，亦成功瓦解毒品交易，可惜最後疑似慘死。不過在電影版，陳豪會飾演黃Sir一職，跟第二輯飾演坐館Victor是沒有關係的。

電影《使徒行者2》勁收6億。（劇照）

《使徒行者2》，其實是第一輯的前傳，所以釘姐、爆Seed、Q Sir、阿藍和少爺等人統統都不會出現。在第一輯中，一開始的時間是2015年，而在《使徒行者2》將會去返2010年。卓Sir帶住一班臥底，包括有袁偉豪（飾天堂哥）、周柏豪（飾樂少，扮阿哥的身份，其實不是警察）、黃翠如（飾鄭淑梅）和麥明詩（飾Cherry）等，去搗破陳豪為首的黑幫集團。在這輯中，歡喜哥被革職而成為臥底，而且多了一個老婆和兒子，在劇終時與周柏豪返回泰國。這輯最大的懸念，便是馬國明以陳豪弟的身份出現，更指要為其報仇，為《使徒行者3》舖路。

《使徒行者3》都有大量《使徒行者2》嘅演員。（《使徒行者2》劇照）

《使徒行者2》大結局還有另外一幕是康Sir拿了三個新的臥底候選名單給卓Sir，那三個人就是《使徒行者》的釘姐、爆Seed和Kobe（沈震軒飾）。由於第二輯是第一輯的前傳，所以這三個人當時還未是臥底，但因為馬國明的出現，樂少（周柏豪）跟了歡喜哥去泰國後也未再交代，所以第二輯完了後時間線直接駁上第一輯的話，中間實在太多空白期，這樣推出《使徒行者3》補完就順理成章了。

十分令人懷念嘅組合。（網上圖片）

到了《使徒行者3》，先說歡喜哥，他依然唯持著被革職成為臥底的身份，不過卻突然之間多了一個女兒，至於苗僑偉依然是刑事情報科（CIB）的阿頭，帶著一班臥底去查馬國明。

立即睇第三輯嘅演員到底同之前有咩關係：

+ 7 + 6 + 5

同場加映：謝東閔IG post與朱智賢一家五口全家福 粉碎分手傳聞！