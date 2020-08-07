尖子金泰希20年前曾任補習老師　男學生集中不能最終要重讀

今年40歲的韓國女演員金泰希（金泰熙）是著名的「學霸」，畢業於第一學府首爾大學外，至小就是每年的全校第一名，高學歷加高顏值，難怪當年已風靡男同學們。原來金泰希20年前也擔任過補習老師，但卻令男學生難以集中，最終重讀收場。

金泰希是韓國演藝圈中著名的「學霸」。（網上圖片）

金泰希曾任補習老師的消息，早前2012年的《演藝獨家》中就公開過。當時一名曾是金泰希學生的男子在節目中講到，金泰希是他的中學師姐外，二人亦在同一教會活動，加上當時金泰希已是首爾大學學生，有實力保證，機緣巧合成為了他的補習老師。他更講到金泰希是有名的大美女，所以正式上課前特別洗好頭，噴好香水，只為好好地展示自己，場面搞笑。

金泰希學生公開與她舊時的貼紙相，再一次力證她的然美貌。（JTBC）

按圖睇學生時期的金泰希：

+ 21 + 20 + 19

不過該男子也講到實在無法集中上課，最終高考落榜，重讀收場。雖然重讀後成功考上其他地區大學，但成績完全無法與高考獲得400滿分中385分的金泰希比較。金泰希的高中班主任曾在節目中講過，金泰熙是所有學生中最聰明的一位，所有科目都是滿分，沒有人能追上她的好成績。雖然金泰熙大學時期就出道拍廣告，但她也沒有放棄學業，集美貌與智慧並重。

今年40歲的金泰希已是兩女之母，可是美貌依然。（STORY J）