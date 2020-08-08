李孝利你不知道的10件事　首位「跨四代」冠軍竟曾遭政府封殺

說韓國天后李孝利是一個傳奇其實也不為過，98年以女團Fin.K.L.出道就橫掃歌壇，專輯銷量達170萬，成為首個拿下韓國歌謠大賞的女子團體；03年以個人身份出道就勇奪KBS及SBS的歌謠大賞、MBC歌謠賞、首爾歌謠大賞等含金量高的獎項，也令保守的韓國人重新定義性感，產生「孝利效應」；除了人氣飆升，更奠定了其天后級的地位！最近與國民MC劉在錫及天王級男歌手RAIN合組三人限定團SSAK3，再度將事業推向另一個高峰，就讓我們來認識一下這個人見人愛的韓國天后！

李孝利最近與國民MC劉在錫及天王級男歌手RAIN合組三人限定團SSAK3，新歌長期佔據音源榜首，再度將事業推向另一個高峰。（IG／＠hangout_with_yoo）

說起天后一詞，大眾也許對其有高高在上、離地的概定印象，但李孝利卻比誰也留意身邊發生的事。雙龍汽車經營不善而大規模裁員，牽涉約3000名員工，更造成自殺及家庭破碎等慘案；李孝利當時在Twitter發文表示若然雙龍讓被解雇員工回到工作崗位，她將免費幫公司代言，即使身穿比基尼在車前跳舞也在所不惜。當時處於事業巔峰的她亦不懼發聲，更顯得難能可貴。

李孝利貴為天后級人馬，卻絲毫不離地，頻頻就社會議題發聲，更顯難能可貴。（IG／＠hyoleehyolee）

李孝利又曾多次對社會事件、議題表態，包括：支持鐵路工會罷工、力斥政府在慰安婦問題上處理不力、鼓勵對社會不滿的年輕人前往投票等……由於勇於發聲，李孝利與演員李準基、李相燁、宋康昊、金惠秀；著名導演朴贊郁、李滄東、奉俊昊等被當時李明博主政的政府列入文藝界黑名單，遭韓國軍方網絡司令部監控及封殺，甚至曾收到過恐嚇電話。

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除了有美麗的面孔、姣好的身材，李孝利憑貼地、率直贏得大眾喜愛，活動22年人氣絲毫不減，反而更贏得新一代年輕人的心，做最真的自己大概是這個天后名副其實的原因。