【使徒行者2】歡喜哥太突出升呢擔正　周柏豪只係第四男主角？

2017年劇集《使徒行者2》於7月30日晚深夜時段重播，為傳聞將於11月、以台慶劇姿態啟播的《使徒行者3》「開路」，好讓觀眾能夠重溫過去兩輯的劇情，再迎後續全新的故事。至於先播《2》再播《1》的原因，早前已有報道解釋是由於《2》是前傳，為了讓觀眾能順時間線去欣賞而作此安排。

其實要能夠開拍「前傳」，其中一個最重要的因素並非劇集叫好叫座，而是觀眾對原作中某個特定角色特別喜愛，尤其是配角。礙於劇集的主要劇情均以描述「主角」的故事，即使「配角」再多戲份，亦難以將背後故事全盤托出。由許紹雄飾演的覃歡喜（歡喜哥）《1》播出時非常受歡迎，觀眾除了對他的生世極為好奇之外，亦被他那副似笑非笑的可怕笑容深深吸引，無不大讚演技超群，所以《使徒行者》開拍續集「前傳」，歡喜哥成功升呢成為男主角，而劇情亦以他和卓凱（苗僑偉飾）的故事作為主軸，相反，年青一輩的周柏豪、袁偉豪亦只能屈居第三、四男主角。亦正因歡喜哥在《使徒行者2》繼續瞩目，在《使徒行者3》仍然有得留低！

重溫歡喜哥嘅表情：

+ 7 + 6 + 5

其實除了《使徒行者》中的「配角」比主角更搶鏡，更受歡迎到要幾以一整套「前傳」去交代角色的背景故事之外，之前的Laughing哥（謝天華飾）的「續作」更加誇張。 2009年香港無綫電視連續劇《學警狙擊》，臥底Laughing哥的故事迴響甚至比主角更大，該角色死亡之後，「Laughing哥」一詞高踞雅虎香港搜尋人氣榜第一位，更有超過十萬網民在網際網路悼念他的「殉職」佔全港網民近半成；在社交網絡服務網站Facebook的「Laughing哥」群組更有超過15萬名成員，而無為了因應觀眾及網友的要求，在2009年3月24日對該劇的大結局進行補拍。及後，TVB更以Laughing哥的故事開拍前傳電影《Laughing Gor之變節》（2009），繼而又再以「Laughing哥」之名再開拍另一套劇集《潛行狙擊》（2011）以及電影《Laughing Gor之潛罪犯》（2011）。

「Laughing哥」真係好受歡迎：

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同場加映：

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