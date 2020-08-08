雨僑為羅力威剖腹產女　六磅重囡囡改名Harper：老公有陪產呀

雨僑同羅力威喺情人節宣佈懷孕，BB女早前已足月，雨僑回應網友時曾透露計劃不似預期：「本來一直打算順產，依家可能計劃有變了，原來我盆骨真係唔夠過。」話咁快8月8日雨僑已經入院順利誕下６磅重囡囡﹗佢回覆《香港01》時話：「老公有陪入產房。改名叫Harper。」

雨僑順利誕下6磅重囡囡。（受訪者提供）

羅力威喺8號凌晨上載同太太合照留言話：「BB聽日出世喇，最後集氣大家既祝福和禱告，願媽媽和BB一切平安順利﹗老婆已經叻足十個月，唔爭在叻埋聽日丫，加油﹗」

羅力威上載合照為雨僑打氣。（IG：@adasonlo）

8號下晝雨僑回覆《香港01》時承認今日入院，順利生產母女平安：「今朝生咗啦，囡囡６磅重喊得好大聲好健康。（係咪擇日開刀呀？）係呀，老公有陪入產房。爸爸改名叫Harpe。一切好正常好順利。比較深刻係疫情下生ＢＢ，好在仲有得陪產，不過之後喺病房就唔可以陪啦，同埋生之前要做深喉測試，都算好特別嘅回憶。」雨僑話生完BB有喺產房SKIN TO SKIN試餵人奶，感覺相當奇秒，亦有心思思想生多一個等仔女有照應。

雨僑同羅力威囡囡好可愛呀﹗（受訪者提供）

雨僑代囡囡向大家問好。（IG：@AVABIBU）