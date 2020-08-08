韓團AOA前成員珉娥再割脈　手腕鮮血直流：我要幸福地走

韓團AOA前成員珉娥早前公開控訴，指自己被隊友智珉欺凌多年，又稱另一位隊友雪炫一直做幫兇冷眼，並數度在IG貼出割脈後的傷痕照。今日（8/8），珉娥再次更新IG，更貼出一張手腕佈滿鮮血的割脈照，明顯再次尋死。

珉娥在帖文中開名再作控訴：「我不要委屈地離開，申智珉、韓成浩（前所屬公司FNC前CEO）、金雪炫好好活着吧，我家媽媽、姐姐和家人們肯定一句話也說不出，什麼罪也沒有，只是哭着吧。精神上的受害都給我賠償吧，請給得充裕一些。不就是些只知道錢的人嗎。」又直指與FNC簽訂的合約是非法合約。

之後，珉娥又寫道：「我要幸福地走，這裡太痛苦了。如果我死了，葬禮上連踏都不要踏進來，太髒了。我死了以後要去折磨你們，我可是氣得活不下去了。」珉娥所屬公司Woori Actors方面發現相片後已立即報警，救護人員亦迅速到珉娥住處，並她送往醫院接受治療。之後，珉娥所屬公司代表回覆傳媒時說：「珉娥沒有生命危險，不用擔心。」

韓團AOA前成員珉娥今晚（8/8）再貼割脈照。（Instagram/@kvwowv）

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