Raised by Wolves│列尼史葛首拍科幻劇9月播　機械人誓死保護人類

《異形》（Alien）、《帝國驕雄》（Gladiator）導演列尼史葛（Ridley Scott）籌備已得就HBO Max科幻劇《Rasied by Wolves》日前公開新版預告，並宣布將於9月3日隆重上架。而《維京傳奇》（Vikings）中飾演Ragnar Lothbrok的Travis Fimmel亦重返美劇界，在神秘星球上大開殺戒。

《Rasied by Wolves》將於9月3日在HBO Max上架。（HBO圖片）

《Raised by Wolves》劇情主要講述兩名機械人在地球被戰爭毀滅後，在一個尚未開發的神秘星球上，養育人類的後代。當人類殖民地因宗教信仰的差異而分裂時，機械人了解到掌控人類的信仰才是最具危險又困難的工作。預告中Travis Fimmel帶著敵意前來星球，因而激發了機械人保護人類後代的本能。

列尼史葛接受傳媒訪問時曾透露，劇集是一個獨特及極具想像力的世界觀，充滿存在意義問題陷入掙扎的角色：「究竟有甚麼使我們成為人類？什麼能構成一個家庭？如果我們能消除對星球做出的破壞並重新開始，會怎麼樣？我們能夠生存嗎？」據知劇集共有10集，他曾在2013年執導美劇《The Vatican》的試播版，可惜最後胎死腹中，7年後才第一次執導劇集。而《Raised by Wolves》是列尼史葛的首部美劇，相信必定能吸引一眾影迷和劇迷。