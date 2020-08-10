星級造型師大爆最難頂荷里活女星　Jessica Alba同JLo穩奪三甲

對於外國明星，大家都只能透過電影、劇集、歌曲和社交平台遠觀，每次出席活動及Instagram片段都認為偶像應該都是平易近人，可惜事實並不是這樣。日前一位擁有10年經驗的荷里活造型師Tamaran，就在Tik Tok拍片點名合作過最難頂的女星，而結果卻令人意想不到！

荷里活造型師Tamaran在Tik Tok拍片點名合作過最難頂的女星。（影片截圖）

Tamaran在片段中提到在《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中飾演Aunt May的Marisa Tomei，指出在拍攝當日遲到3小時，不但沒有道歉，只是簡單打了招呼後便繼續吃早餐，非常沒有禮貌，令原本很喜歡Tomei的Tamaran大跌眼鏡。

她續指謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）亦非常不有善，更經常將食物弄到裙子上，為團隊帶來很多麻煩。而最難頂的竟然是「籮霸」Jennifer Lopez，更有跟J.Lo合作過的造型師都表示這位天后不容許他們直視她。

點擊下圖看Jessica Alba和Jennifer Lopez的靚相：

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在分享最難忘的工作經驗時，Tamaran特別點名鬧爆在《完美巨聲幫》（Pitch Perfect）中飾演Stacie的Alexis Knapp，她直言在2015年準備參加MTV Movie Awards的裙子，對方竟然在Fitting的時候突然要吃朱古力蛋糕：「她最後不但把裙子弄髒了，活動完結後更有意無意地把借來的首飾弄丟，最後還想不付錢給我，要評分數的話我會給她1分。」

Tamaran更無數荷里活女星合作過，當然不是每位都難相處。她公開大讚歌手Selena Gomez是她認識之中最有善和專業的明星，而Carrie Underwood亦非常有禮貌，兩人更會感謝她花時間準備和配搭造型，是荷里活中難得的有禮明星。