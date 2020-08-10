黃長興爆操肌原因　移民法國曾遇劫匪：唔反擊會繼續欺負你

黃婉曼（Ice）與黃祥興主持的TVB節目《搬家》，主要以移民為主題，希望讓觀眾了解不同國家的移民資訊。曾到外國生活多年的兩人表示，移民未必是大家想像中那麼好，因為需要面對很多問題，Ice說：「每一個地方都有佢嘅好與壞，有啲悠閒啲可能搵錢少啲，真係要睇清楚自己合適居住邊度，要了解清楚先好做呢件事。」

Ice曾到日本留學學整麵包，表示當時很想念家人。（賴家杰攝）

而黃長興最能夠評論這個體驗，皆因他在四歲時候舉家移民法國，當時去到要面對與當地人語言不通的問題。另外雖然法國給人感覺為浪漫之都，但固中存在的問題也不少，譬如說搶劫或種族歧視，這些問題長興都曾遇上過：「細細個都試過畀人搶單車，唔單單係遊客會遇到被搶劫，其實本地人住都會受到被搶劫問題困擾，如果不幸遇上，唯有講法文，可能有機會放過你。」

長祥笑言如果當年沒有去法國，他感覺自己是會金融才子。（賴家杰攝）

有留意長興動態就知道他熱愛健身，原來是因為是被搶劫過後下定決心要練大隻保護自己：「因為嗰邊好鍾意欺負中國人，唔知點解覺得中國人唔會還擊，所以我都要令佢哋驚我，唔反擊只會繼續欺負你。」別看長興言行舉止斯斯文文，其實他是由小就打架打到大：「都要自衛，要保護自己，所以好快都成為唔會畀人欺負嘅人。」

長興真係好大隻。（IG：stefanwch）

點擊睇現場更多靚相！