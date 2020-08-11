【多圖】手越裕也新書自揭情史　爆曾與柏木由紀「四人行」後道歉

日本男子組合NEWS出身的手越祐也，兩個月前與效力18年的尊尼事務所不歡而散後，便把心一橫轉行做KOL，在YouTube開設頻道，短時間便獲得超過150萬訂閱，相當犀利，而上周推出的爆料書《AVALANCHE～雪崩～》更非常賣得。

手越祐也本月5日舉行新書《AVALANCHE～雪崩～》發布會。（YouTube/@手越祐也チャンネル）

手越多年來緋聞不斷，他亦有在書中點名列出曾與他傳緋聞的女星名單，包括AV女優三上悠亞、AKB48前主將小嶋陽菜、歌手Kyary Pamyu Pamyu、益若翼、Becky、澤尻英龍華、多部未華子、影后中谷美紀等，不過他就澄清自己與上述女星僅屬朋友，絕非拍拖。雖然如此，他卻在書中大爆當年與柏木由紀溫泉旅行合照，是三男一女去旅行，搞到外界揶喻女方玩「四人行」，形象盡毀。

點擊重溫溫泉旅行合照，以及柏木由紀寫真、IG靚相：

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大量網民直斥手越「冇品」、「抽水」，所以他亦有在YouTube拍片向受影響女星道歉：「但我不想留下不實的過去，同時展開新人生，所以先將事實寫出來。」可是，手越卻沒有將「事實的全部」和盤托出，他拒絕在書中公開三位真正與其拍過拖的圈中前度身份，而外界則估計石原里美、大島優子便是他其中兩位前女友。

點擊下圖觀看石原里美《默默奉獻的灰姑娘～醫院藥劑師的處方箋～》靚靚造型：

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