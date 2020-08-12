【做家務的男人】范丞丞郭麒麟煮飯變火燒廚房　被封新一代廢青

內地綜藝節目《做家務的男人2》，顧名思義，是看一班男星如何打理家頭細務，清潔家居，煮飯洗衫一腳踢，但除了看王祖藍、李亞男夫妻檔外，觀眾更喜歡郭麒麟和范丞丞這一對室友，在演藝才能以外，日常生活他們不折不扣是內地廢青，對於他們烏龍百出，看得人十分治癒。

兩位年青男星對於做家務，確是廢到極點。（影片截圖）

內地年青男星范丞丞和郭麒麟，一個靚仔有型，一個口齒伶俐，在演藝界甚吃得開，但在日常生活上，卻有著不少廢青的特質，上一集二人用炒餸機煮菜，瘋狂加鹽及雞粉，已經讓人笑到現腹肌，之後郭麒麟炒蕃茄蛋，更險些火燒煮房，驚險百出。來到新一集，二人學乖了，到了開飯時間馬上叫了外賣，但節目組當然不會放過二人，他們最終決定了包餃子，而且分工合作，由范丞丞炮製餃子的餡料，而郭麒麟則負責整麵粉皮，想不到今次卻是有板有眼，雖然味道有待改進，起碼算是可以入口，之後他們還會遇上哪些難關，令人期待二人的生活點滴。

二人煮飯變火燒廚房。（影片截圖）

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同場加映美女模特兒Rachel Yam性感行山：

近日大家都要戴住口罩出街，雖然防疫措施做足，但仍難免感到氣悶，本地模特兒Rachel Yam，近日就到郊外行山，呼吸一口清新空氣，一向喜愛運動的她，身材纖瘦，加上一身小麥健康膚色，可謂無可挑剔，她亦不時在IG Po出靚相，讓大家可以清心消暑，大飽眼福。