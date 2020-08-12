【謎團實驗室】喪屍末日隨時發生？　拆解寄生蟲如何令宿主變殭屍

隨著新冠肺炎爆發第三波疫情，每日在家工作，放假都不會外出，只能夠煲劇睇戲度日。如果唔知煲咩好，不妨收看Netflix新上架的《謎團實驗室》（Mystery Lab，葡萄牙譯：Mundo Mistério）。共8集的節目以輕鬆的氛圍，配合動畫去探討科學、自然現象和歷史的議題，有趣得來又能長知識。

節目以輕鬆手法探討科學、自然現象和歷史的議題。（Netflix圖片）

近年喪屍已經成為流行文化現象，任何有關喪屍及世界末日主題的電影及劇集，都深受觀眾歡迎，但因為疫情關係，觀看這些作品時都不禁會令大家思考 ── 人類是否真的會變成喪屍，或可有生物能死而復生？《謎團實驗室》中提到，最近有研究人員在「綠膿桿菌PA01」的細菌中出現類似喪屍感染的情況，發現被硝酸銀殺死的細菌，死後會感染活菌，最後全數死亡，這種異變可以理解為「喪屍化」。

大自然的力量絕對不能忽視，有科學家發現美國蟑螂曾出現過「喪屍化」的情況，亦有「屍類寄生現象」的案例。擁有「殭屍針」的扁頭泥蜂既是寄生蟲也是掠食者，為了繁殖，牠們會在蟑螂身上施以「殭屍針」，來影響其神經系統，癱瘓前腿，並將毒液注入牠們的大腦，使之失去行為自主能力，繼而變成喪屍。扁頭泥蜂將蟑螂抓到洞穴，並在牠們身上下蛋，然後把洞穴封着，幾星期後，蟑螂就會活生生地被扁頭泥蜂的幼蟲吃掉，再生長為成蟲。

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另外，有生物學家在2018年發現超過15種「喪屍化」真菌，其中一種是「蠅蟲霉」。這種霉菌可以控制家蠅的腦袋，將牠變成喪屍。真菌會控制家蠅的神經系統，令牠任由真菌擺布。被感染5至7日後，家蠅會停止飛行，停留在垂直表面上，在死之前張開翅膀，將孢子散播到空中，感染其他蒼蠅，然後死去。這些真菌看似不會感染人類，但若不小心處理這些寄生蟲，人類感染後對身體都會有所影響。

點擊逐格看家蠅如何變成「喪屍」：

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科學分析 人類變喪屍後真的會吃人？

雖然在昆蟲世界裏，真菌和細菌都能夠讓生物「喪屍化」，但如果人類真的變成喪屍的話，根本不可能健步如飛或吞食人肉，原因是喪屍是死人，根本沒有新陳代謝的功能，所以無法消化食物，就算吃掉人肉，肉也只能在胃中腐爛。另外，喪屍根本不會刷牙，故食物殘渣會在停留在口腔，久而久之導致牙齦萎縮，所以「喪屍末日」基本上很難會發生，就算發生亦很容易對付。