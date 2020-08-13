張建聲呻限聚令下收入大減：限兩個真係手停口停差唔多零收入

疫情下張建聲收入大減，限聚令收緊至兩人更令大部份工作停擺。

疫情爆發後，各行各業都受嚴重打擊，在限聚令之下，張建聲 ( Justin )直認收入大受影響：「之前放八個人都有得拍攝下，跟住四個都勉強啦，去到兩個就真係手停口停，尤其是我哋做娛樂事業，戲院封晒啲戲上唔到宣傳又做唔到，好多 project 又延遲，我相信大部份圈中台前幕後最近過得好辛苦，差唔多零收入，雖一解決方法 stay home，第一為咗疫情，第二就真係慳啲使，冇辦法。」

開工剛好遇上全日禁堂食，張建聲嘆想食餐安樂飯都唔容易。

日前Justin開工，撞正香港史無前例實施全日禁堂食第一日，中午配音團隊放飯時，Justin 行去附近商場買漢堡包外賣，期間有食肆姐姐大嘆生意難撈，Justin 亦話：「去商場兩個人冇得堂食，但比我想像中大家守規矩，有同啲姐姐傾，都話生意差咗好多，希望疫情快啲退啦，大家都辛苦。」

可以有工開做配音工作，張建聲已經相當興奮投入。

Justin 慶幸近月都有些少工作，雖然工作量比疫症前大減，但已非常感恩，今次佢為3D 動漫動畫連續劇《西遊》及電影版《再見悟空》配音，當日一個儼如玉帝嘅反派「帝釋天」，雖然只用聲音演繹，但都覺得好好玩：「今次喺《西遊》飾演『帝釋天』，係一個唔知幾多千歲嘅老人家，聲演時要壓到把聲好沉好沉，用丹田發聲發氣，丹田攰到冤冤哋，但幾得意，原來配動漫另一回事，呢個係比較重要嘅角色，今朝嚟配音嘅時候都驚做唔到，因為對白好厚一大疊，但入吓入吓角色又 ok 幾過癮。」最搞笑係 Justin 配笑聲時，突然跳掣「招積」上身，展露了《反黑》「招積」的招牌笑聲，對此他笑說：「係呀，我冇望到 screen，入咗去劇本世界，突然間有啲『招積』走出嚟，比如奸笑啦，我都唔好意思，走咗調跳咗戲。」