吳雨霏疫情下化身playgroup老師　拍片呼籲關注貧窮地區女孩權益

吳雨霏 (Kary) 自從生了一對寶貝仔女之後，就鮮有現身幕前的演出，只會不時在IG上分享她的生活點滴，更新她的近況。但Kary這段日子除了專心照顧家庭，也有為慈善出力，最近她就應國際培幼會邀請拍攝呼籲片，喚起大家關注疫情下發展中國家女童面對的威脅。

吳雨霏與女兒。

香港正受到新冠肺炎第三波疫情的威脅，Kary與仔女都是留守家中抗疫。她透露自己花了很大心力教導兩歲的兒子Asher戴口罩和勤洗手。而為了小兄妹不會因留在家中而覺得沉悶乏味，Kary更絞盡腦汁，上網學習育兒方法，一手一腳製作教材，不時和兒子做勞作及小實驗，從中學習。Kary笑言自己就像個「Play Group」老師，要不斷尋找新的活動為一對子女帶來娛樂及趣味。Kary的小女兒Galilee剛九個月大，對她來說，女兒就好像是要小心翼翼保護的一顆掌上明珠，目光也難以離開她。

Kary與仔仔。(吳雨霏ig)

Kary不只愛錫自己的子女，她也是熱心推動女孩權益的大使。她在2017年時舉辦過一場別具意義的生日暨電影放映會、透過紀錄片與朋友分享世界各地女孩面對的威脅，亦曾經四度隨教會到蒙古探訪，親眼目睹女孩因受環境所逼而成為雛妓，令她特別心痛，也希望可以幫助到這些女孩，每個女孩都值得有一個繼續讀書、追尋夢想的機會。她積極運用自己的影響力把這訊息傳開去，推動女孩權益的長遠發展。Kary在疫情下仍然應培幼會之邀拍攝呼籲片，向大眾講解女孩在疫症下面對的多重威脅及相關的救援工作。

最近她就應國際培幼會邀請拍攝呼籲片。

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