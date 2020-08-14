【悠長假期】木村拓哉先係專業帶貨王？　掀起潮物何止5款咁少

相信有不少人都會聽過，有一種潮流叫做「木村拓哉」。

近日因為「黃Viu煲劇平台」免費點播木村拓哉經典劇集《悠長假期》 ，加上疫情持續，這部1996年的經典成為最近的熱門話題之一。《悠長假期》是木村拓哉的第一部主演日劇，此劇除了為木村建立日劇一哥地位的基石之外，亦開啟了木村拓哉成為潮流指標的大門。相信不少80後都因曾經因為《悠長假期》而玩彈彈波、因為《戀愛世紀》而去買水晶蘋果、又或者因為《冰之驕子Pride》才認識「冰上曲棍球」諸如此類。

其實《悠長假期》除了令更加多人突然去買彈彈波之外，木村在劇集主題曲片段中的那件幾乎當睡衣穿的「Live Aid 1985」T-Shirt亦非常受歡迎。其實那件T-Shirt來頭非淺，Live Aid是一個1985於英國倫敦和美國費城同時舉行的旨在為衣索比亞大饑荒籌集資金的跨地區大型演唱會，籌款的目的是為了1983年至1985年間，非洲衣索比亞發生的一場近40萬人死亡的大饑荒，意義重大。不過自從木村拓哉在《悠長假期》潮着「Live Aid 1985」T-Shirt之後，該T-Shirt一度成為潮人必跟單品，時至24年後的今天，這件T-Shirt依然有價有巿，在某些衣服拍賣網上，它的「真品」更以約$1,500港元出售，價值不菲，而復刻版亦售大約$250港元。

木村亦成功勾起大家對「Live Aid 1985」的關注：

事實上，由木村掀起的服裝和品版又豈止5件，例如近年他與竇靖童一起代言的牛仔褲品牌「Levi's」、鞋履品牌「Red Wing」等，但意想不到是木村原來曾在1996年接拍了一部口紅廣告，更成為全世界第一個代言口紅的男人，除了轟動了全日本，更令該款口紅賣斷貨再斷貨，傳聞中更有木村的地鐵站廣告海報也被人偷偷撕走，非常誇張，套用近期中、港的潮語，木村毫無意外是一名專業帶貨王！

睇睇木村仲掀起咩熱潮：