【新冠肺炎】日本再多三名藝人中招　「尊尼仔」伊野尾慧確診

新冠肺炎（COVID-19）肆虐日本，當地藝人相繼中招。繼日本女團欅坂46前成員、21歲的今泉佑唯確診後，日本尊尼事務所男子組合Hey！Say！JUMP！（HSJ）的30歲成員伊野尾慧最近亦證實確診。

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伊野尾慧確診新冠肺炎。（Twitter圖片）

據日本傳媒報道，伊野尾慧上周四（6/8）開始感到疲倦乏力，出現輕微傷風症狀，卻沒有發燒，當時他曾接受病毒檢查，結果呈陰性。不過，他之後再次接受聚合酶連鎖反應（Polymerase Chain Reaction，簡稱PCR）檢測，終在前日（12/8）確診新冠肺炎。事務所昨日向外界公布消息，而其他成員經檢測後結果均為陰性。

伊野尾慧交遊廣闊，2016年曾被拍到與前AV天后明日花綺羅在新加坡飯店戲水，之後又爆出腳踏兩條船，不少網民直指他是「花心男」。（Twitter圖片）

另外，28歲男演員上杉柊平最近亦告確診，其所屬事務所透露，上杉在本月9日早上感到疲憊，隨後發燒達攝氏38.6度，經檢查後為呈陰性，但亦立即在家中隔離。雖然隔日退燒，但11日再接受抗體檢查後發現確診肺炎。現時正居家隔離當中，並正等待PCR檢查報告。而52歲諧星山本圭壹昨日亦證實確診，現同樣正居家隔離中。

上杉柊平11日再接受抗原檢查後發現確診肺炎。（Twitter圖片）