哈里王子豪擲逾一億購美國豪宅　復古風城堡似童話仙境

英國哈里王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）淡出王室之後，搬到美國洛杉磯，並一度以日租高達1.5萬美元（約11萬港元）租下豪宅暫住。近日有報道指哈里王子一家在加州聖巴巴拉縣的蒙特西托置業，該區甚受荷里活影星歡迎，與名嘴艾倫迪格納絲（Ellen DeGeneres）和奧花雲費（Oprah Winfrey）、影星茱·芭莉摩亞（Drew Barrymore）做鄰居。

哈里王子（Prince Henry）與梅根（Meghan Markle）在4月1日正式卸下英國王室高級成員身份，有報道指他們已經正式移居美國洛杉磯。（Getty Images）

美國八卦網站《TMZ》及英國《每日郵報》報道指，有地產經紀爆料，哈里王子於6月18日豪擲1,465萬美元（約1億1,427萬港元），在蒙特西托購買1萬8,000平方呎的豪宅。

蒙特西托環境私密清幽，位於全美最富有地區之一的聖巴巴拉縣。豪宅於2003年興建，2009年曾以2,500萬美元（約1億9,500萬港元）成交，如今劈價約8千萬轉售，有指賣方是俄羅斯大亨Sergey Grishin。豪宅裝修走美式復古風，像城堡一樣，花園美得像童話仙境，內有9間房間和16個廁所，有遊戲房、圖書館、辦公室、健身房、獨立乾濕桑拿的水療中心、戶外遊樂場、酒窖、網球場和茶館等，更有一大片草坪和5個車位的車庫，還有一間給賓客住的小屋。

哈里王子的豪宅全貌，佔地寬廣，環境清幽，廁所都有16個。（衛星圖片）

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日前有人爆料，指哈里王子「靠父幹」，由父親英國皇儲查理斯資助買屋，不過亦有知情人士為王子辯護，指他靠自己：「梅根和哈里終於感覺到靠自己，而且感覺良好，這是他們真正的寓所。」

哈里梅根夫婦之前在馬里布（Malibu）日租11萬的意式豪宅佩特拉莊園（Petra Manor），有巨型泳池、私人網球場及設備齊全的室外廚房、用餐區之外，屋內共有8間臥室和10間浴室，多間臥室套房都設有寬敞的休息區，配有梳化、電視及壁爐，設計優雅大氣，更有家庭影院、酒窖、品酒室、舞蹈室，開放式廚房還設有三張長枱。

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