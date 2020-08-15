《惡作劇之吻》續篇？　林依晨鄭元暢煮飯仔　湘琴發功險燒廚房

2005年天才江直樹（鄭元暢飾）和笨蛋袁湘琴（林依晨飾）的愛情故事風靡亞洲，令台劇《惡作劇之吻》成為90後心目中數一數二的經典偶像劇，亦使鄭元暢（小綜）和林依晨成為最合襯屏幕情侶的代名詞，於是二人繼而合作了《惡作劇2吻》及《我的億萬麵包》。 這個情侶深得觀眾喜愛，當時甚至有不少呼聲希望二人在現實中也能成為情侶。時至今天，劇集結束後的15年、林依晨亦已成人妻，但二人每次合體仍會掀起熱討；日前林依晨受邀亮相《鄭元暢之不專業廚房》，二人的相處模式及默契令觀眾不禁大呼：「我的青春呀！回憶都回來了！」

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鄭元暢近來開設個人YouTube頻道，先後請來同為《惡作劇之吻》拍擋的女神許瑋甯及天后級的楊丞琳助陣，當時就已經有不少網民留言希望林依晨能出現，節目組亦聆聽觀眾意願，請來林依晨造就世紀同框！二人在節目中大玩煮飯仔，並需共同完成指定菜式；鄭元暢直言覺得林依晨會整集都專心做菜不說話，林依晨認同點頭道：「你真了解我。」

觀眾在看影片時紛紛覺得有種在看《惡作劇之吻》後續篇的既視感，特別是林依晨說出：「我數學最爛了，對不對，江直樹你記得吧！」本尊一呼名字直接讓觀眾代入湘琴跟直樹的人設，更令網民不禁聯想起劇情：「小綜在唸說怎麼可以跳步驟，好像直樹在教湘琴功課的橋段」、「想起湘琴為了煮咖哩飯差點燒了廚房的畫面」。

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林依晨料理途中談到自己會憑直覺調配調味料比例，讓「食譜派」的鄭元暢搖頭說：「我覺得太胡鬧了！」林依晨聽到笑言：「以前都是我糾正他太胡鬧，沒想到會有一天被小綜說胡鬧！」二人的相處模式除了讓觀眾會心微笑，有追開前幾集的觀眾亦發現鄭元暢對待林依晨的方式尤為特別：「小綜少了調皮搗蛋多了一份穩重可靠感」、「小綜忍不住一直幫依晨，明明瑋甯那集超廢」、「小綜頓時變成大哥哥都不鬧了，整個超溫柔可靠，真不愧是江直樹」。

鄭元暢可謂全程都是寵溺模式On，任勞任怨主動幫忙，幫林依晨戴圍裙、接過她開不到的瓶子打開後再默默遞回去，二人嘴上互懟，但細節上還是令人覺得很有愛，這段友情亦被人所羨慕，讓不少觀眾大呼：「我可以再追《惡作劇之吻》100次！」